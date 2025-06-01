4. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali Coşkuyla Sona Erdi

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali, üçüncü ve son gününde de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Yörük kültürürün tüm yönleriyle yaşatıldığı festivalde, bir çiftin kına merasimi gerçekleştirildi.

Yurt dışından 25 farklı Türk devleti ve topluluğundan heyetler ve katılımcılar, Türk dünyasından bağımsız yedi Türk devleti, özerk cumhuriyetler, Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerden ve Türkiye'nin dört bir yanından misafirlerin katılımıyla gerçekleşen 4. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali, üçüncü gününde de Düzlerçamı Karaman Piknik Alanı'nda büyük bir coşkuya sahne oldu.

Etkinlik sahnesinde konuk ülkelerin ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen ekiplerin halk oyunları ve müzik gösterileri ilgiyle izlendi.

Kına töreni yapıldı

Festivalde Aksu Dumanlar Hayta Yörüklerinden Hatice Koç ve Tatar Yörüklerinden Mehmet Can Uzgören çiftinin kına töreni yapıldı. Festival alanında yapılan kına törenini izleyenler, kınanın festival kapsamında temsili olarak yapıldığını düşünürken; gerçek bir kına töreni olduğunu öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Yakın zamanda dünya evine gireceklerini söyleyen Koç, "Antalya'da yapılan bu festival zaten severek geldiğimiz, katıldığımız bir festivaldi. Kendi özümüzü unutmamak, geleneklerimizi doyasıya yaşatmak için kınamızı festivalde düzenlemek istedik. Bize bu fırsatı veren Muhittin Böcek başkanımıza teşekkür ederiz. Geleneklerimizi yaşatmak, çocuklarımıza güzel hatıralar bırakmak adına çok güzel bir kına töreni oldu. Bizi tanıyan tanımayan, kınamıza katılan tüm vatandaşlara teşekkür ederiz" dedi.

Uzgören ise "Aile arasında böyle bir kına töreni yapsak kısıtlı bir katılım olacaktı. Bizim içinde çok güzel bir anı oldu. Hem de festivale katılan herkes kınamıza katıldı. Alkışlarıyla bize destek olan herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Festival alanında gerçekleşen atlı gösteriler de büyük ilgi ve heyecana sahne oldu. Sporcuların at üzerinde yaptığı okçuluk, kılıç, akrobasi ve cirit gösterileri beğeni topladı. Festival alanında kurulan kıl çadırlarda Yörük dernekleri, gelenek ve göreneklerini tanıttı. Özerk ve Türki Cumhuriyetlerden gelen Yörükler de rengarenk kıyafetleri, kendilerine has müzikleri ve yemekleriyle festivale renk kattı.

Festivali ziyaret edenler, gözleme, pişi, keşkek, çorba, pilav, tuluk ayranının yanı sıra birçok yöresel lezzeti tatma fırsatı buldu. El sanatları stantlarında ise Yörük kültürünü anlatan yağdanlık, körüklü çizme, bıçak, oyalı yazma gibi el sanatları ürünleri sergilendi. Ziyaretçiler alanda deve ve midilli atlara binerek gezdi.

Yörük Türkmen Festivali'nin son gününde de etkinlik sahnesinde gün boyu birbirinden farklı etkinlikler vatandaşlarla buluştu.