4 Yaşındaki Çocuk Balkon Kapısına Sıkıştı - Son Dakika
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4 Yaşındaki Çocuk Balkon Kapısına Sıkıştı

4 Yaşındaki Çocuk Balkon Kapısına Sıkıştı
01.07.2026 12:48
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Avcılar'da 4 yaşındaki Rüzgar Ş., balkon kapısına sıkıştı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

AVCILAR'da evlerinin balkonundaki demir kapının parmaklıkları arasına başını sıkıştıran 4 yaşındaki Rüzgar Ş., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Ambarlı Mahallesi'ndeki bir binanın birinci katında meydana geldi. Balkondaki demir kapının parmaklıkları arasına başını sokan Rüzgar Ş., bir süre sonra sıkıştı. Ailesinin kendi imkanlarıyla kurtarma çabaları sonuç vermeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, küçük çocuğu kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, demir çubukları genişleterek Rüzgar Ş.'nin başını sıkıştığı yerden çıkardı. Kurtarılan Rüzgar Ş., daha sonra annesinin kucağında itfaiye erlerinin yanına gelerek teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Kurtarma, Avcılar, İtfaiye, Güncel, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

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