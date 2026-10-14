Yüksekova\'da pist bekleyen kayaklı koşu sporcuları, araç trafiğinin içinde çalışmak zorunda kalıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tekerlekli kayaklı koşu sporcuları, antrenman pisti bulunmadığı için kışın yapılacak yarışmalara kara yolunda hazırlanıyor. Trafiğin aktığı asfalt yollarda çalışmak zorunda kalan sporcular, can güvenliklerini tehdit eden risklere dikkat çekerek, ilçeye uygun bir antrenman pisti yapılmasını istiyor. Kayaklı Koşu Antrenörü Şefik Yaşar, sporcuların yıllardır kara yolu ve köy yollarında antrenman yaparak 4 yıldır üst üste Türkiye şampiyonu olduklarını söyledi.

Yüksekova'da farklı yaş kategorilerinde 50'ye yakın kayaklı koşu sporcusu, kış sezonunda düzenlenen yarışmalarda başarılı sonuçlar elde etmek amacıyla yaz ve sonbahar aylarında tekerlekli kayaklarla asfalt zeminde çalışıyor. Ancak antrenmanlarını trafiğin aktığı kara yolunda yapmak zorunda kalan sporcular, zaman zaman araç çarpması ve lastik patlaması gibi risklerle karşı karşıya kalıyor.

ARAÇ ÇARPMASI VE LASTİK PATLAMASI RİSKİ

Kayaklı koşu branşında 5 yıldır mücadele eden Atatürk Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Zeynep Çelik, antrenmanlarını kara yolunda yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, güvenli bir pist istediklerini söyledi. Yol üzerinde çalışmanın ciddi riskler taşıdığını ifade eden Çelik, "Pistimiz olmadığı için uluslararası yollarda antrenman yapıyoruz. Bu durum gerçekten çok zor ve tehlikeli. Araç çarpması, lastik patlaması gibi birçok risk var. Birinin başına kötü bir olay gelmeden pist yapılmayacak mı diye düşünüyoruz. Bu kadar riskin arasında spor yapmaya çalışıyoruz" dedi.

MİLLİ TAKIMLARA SPORCU YETİŞTİRİYORLAR

Kısıtlı imkanlara rağmen önemli başarılara imza attıklarını belirten Zeynep Çelik, Avrupa ve dünya şampiyonalarında mücadele eden, milli takımlara seçilen sporcular bulunduğunu söyledi. Çelik, "Bu yollara ve imkansızlıklara rağmen çok başarılıyız. Avrupa ve dünya şampiyonalarında mücadele eden, milli takımlara seçilen sporcularımız var. Erzurum Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) bulunan sporcularımızla, takım arkadaşlarımızla ve antrenörlerimizle gurur duyuyorum. İmkanlarımız kısıtlı olmasına rağmen elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

KÖY YOLLARINDAN GELEN ŞAMPİYONLUK

Kayaklı koşu antrenörü Şefik Yaşar ise, sporcuların yıllardır asfalt ve köy yollarında antrenman yaptığını belirtti. Yaklaşık 50 milli sporcu yetiştirdiklerini ifade eden Yaşar, elde ettikleri başarılara rağmen uygun çalışma alanlarının bulunmadığını kaydetti.

Yaşar, "4 yıldır üst üste Türkiye şampiyonu oluyoruz. Bu başarıları köy ve kara yollarında yaptığımız antrenmanlarda elde ediyoruz. Şu anda çalışmalarımızı kış sezonuna yönelik sürdürüyoruz. Yazın tekerlekli kayakla, kışın ise kar üzerinde kayakla antrenman yapıyoruz. Yaklaşık 11 sporcumuz Erzurum Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) bulunuyor. Yüksekova'da da 50'ye yakın sporcumuz var." dedi.