41 Balkan şefi Edirne beyaz peynirini festivalde tattı ve çok beğendi

Topraktan Sofraya Edirne 3. Gastronomi Festivali'ne katılan Balkan ülkelerinden şefler, Edirne'nin yöresel lezzetlerini beğendi.

Tarih boyunca farklı kültürlerin buluşma noktalarından biri olan Edirne, Balkanlar ile Anadolu arasındaki tarihsel ve kültürel bağların mutfaklara yansıdığı kentlerin başında geliyor.

Festival için kente Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek, Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Makedonya'dan gelen 41 şef, Türk mutfağının farklı ürünlerini tatma ve kendi mutfaklarıyla karşılaştırma fırsatı buldu.

Et yemeklerinden tatlılara, hamur işlerinden peynire kadar pek çok ortak lezzete dikkati çeken şefler, özellikle Edirne beyaz peynirine övgüde bulundu.

Kosovalı şef Arsim Kqiku, AA muhabirine, Kosova ve Türk mutfaklarının birbirine benzediğini, özellikle patatesli yemekler ve hamur işlerinde ortak lezzetlerin bulunduğunu söyledi.

Türkiye'ye daha önce de geldiğini ve birçok Türk yemeğini tattığını belirten Kqiku, Edirne beyaz peynirini festival kapsamında hazırlayacağı yemekte kullanacağını ifade etti.

Kqiku, "Üç yıl önce de buraya gelmiştim. Çok fazla Türk yemeği tattım, çok beğendim ama isimlerini hatırlamıyorum. Dün Edirne'nin peynirini tattım, çok beğendim. Bugünkü workshopta kullanacağım. Bugün bir çorba içtim, onu da dünyaya tanıtmak istiyorum. Balkan ülkeleri ve Türkiye'nin yemekleri neredeyse aynı. Zaten akrabalık bağımız var. Osmanlı bağımız var. Tüm yemeklerin aynı olması iki ülke için de iyi." dedi.

Arnavut şef Shkelzen Prenci, Türk mutfağında özellikle tatlılar ve soğuk çorbaları beğendiğini belirtti.

Türk ve Arnavut mutfaklarında tatlı ve et yemekleri açısından önemli benzerlikler bulunduğunu anlatan Prenci, "Türk mutfağında en çok tatlıları ve soğuk çorbaları beğeniyorum. Türk ve Arnavut mutfağında iki önemli benzerlik var, bunlar tatlı ve et. Fırında yapılan etler ve diğer et çeşitleri birbirine benziyor. Tatlı olarak da şekerpare ve baklava var. Bunlar birlikte yenilen yemekler. Edirne'nin beyaz peyniri dünyada ilk 10'a girer." diye konuştu.

?Edirne beyaz peynirini tatlıda, balıkta ve tavukta kullandı

Yunan şef Simenteriadis Antonis, Türk ve Yunan mutfakları arasında birçok ortak lezzet bulunduğunu söyledi.

Festival kapsamında hazırladığı yemeklerin tamamında Edirne beyaz peynirinden yararlandığını anlatan Antonis, peynirin farklı yemeklerde kullanılabilen önemli bir ürün olduğunu vurguladı.

Antonis, "Bütün tabaklarda Edirne beyaz peynirini kullandım. Çok kullanışlı olduğu için her tabakta kullanılmaya müsait. Tatlıda, balıkta ve tavukta kullandım." ifadelerini kullandı.

Türk mutfağının geçmişten gelen lezzetlerinin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine değinen Antonis, festivalden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Türk mutfağı her şey demek"

Makedon şef Dejan Hristovski, Türkiye'ye daha önce birçok kez geldiğini ve Türk mutfağını yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirtti.

Makedonya mutfağında Osmanlı döneminden kalan pek çok geleneksel yemeğin bulunduğunu ifade eden Hristovski, "Türk mutfağı her şey demek. Bir numara. Türk insanları da çok misafirperver ve güler yüzlü. Makedonya'da da Türk mutfağından örnekler var. Özellikle Osmanlı döneminden kalan geleneksel yemekler var. Dün köfte ekmek yedik, çok beğendim. Akşam otelde meze yedik, onlar da çok güzeldi." dedi.

Bosna Hersek'in Saraybosna kentinden festivale katılan şef Zaim Merdan da Boşnak ve Türk mutfakları arasındaki tarihsel bağa dikkati çekti.

Türk mutfağındaki dolma, sarma ve köfteleri beğendiğini dile getiren Merdan, Edirne beyaz peynirini de daha önce tattığını söyledi.

Merdan, "Türk halkına selamlarımı gönderiyorum. Türk mutfağına hayranım. Bizim Boşnak mutfağı Türk mutfağının temellerinden geliyor. Bizim de özel lezzetlerimiz var ama dolmaları, sarmaları, köfteleri çok iyi yapıyorsunuz. Edirne peynirini de ilk kez iki yıl önce yedim, hayran kaldım." ifadelerini kullandı.

18 Eylül'de başlayan Topraktan Sofraya Edirne 3. Gastronomi Festivali bugün sona erecek.