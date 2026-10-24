45 kişilik Keldani kafile, Şırnak Silopi'deki Aksu köyünde kutsal kayada dua etti - Son Dakika
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45 kişilik Keldani kafile, Şırnak Silopi'deki Aksu köyünde kutsal kayada dua etti

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45 kişilik Keldani kafile, Şırnak Silopi\'deki Aksu köyünde kutsal kayada dua etti
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Belçika ve Fransa'da yaşayan, çoğunluğu Keldani Hristiyanlardan oluşan 45 kişilik kafile, yıllar önce göç ettikleri Şırnak Silopi'deki Aksu köyünü ziyaret etti. Kafile, yeniden inşa edilen evleri gezdi; yıkılan kilisenin önündeki kutsal sayılan kayada dua ederek yakınlarını andı.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesine bağlı Aksu köyü, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan 45 kişilik kafileyi ağırladı. Çoğunluğu Keldani Hristiyanlarından oluşan kafile, yıllar önce göç ettikleri köylerini ziyaret ederek evleri gezdi, geçmişlerini yad etti.

Belçika, Fransa ve Avrupa'nın çeşitli kentlerinde yaşayan 45 kişilik kafile, ailelerinin geçmişte yaşadığı toprakları ziyaret etmek üzere Silopi ilçesine bağlı Aksu köyüne geldi. Cudi Dağı'nın eteklerinde ve yüksek kesimlerinde yer alan köye ulaşmak için minibüslerle yola çıkan kafile, ardından patikalardan ilerleyerek köye ulaştı. Geçmişte yıkılan ve daha sonra yeniden inşa edilen evleri gezen ziyaretçiler, Silopi Ovası'nı izleyip bol bol fotoğraf çekti.

Ziyaret sırasında kafile, köyde yıkılan bir kilisenin önünde bulunan ve kutsal olduğuna inanılan kaya parçasına da gitti. Kaya üzerindeki oyuklara ellerini koyan ziyaretçiler dua etti. Yıllar önce köyden ayrılan aileler, hayatını kaybeden yakınlarını da dualarla andı.

'GENÇLER NEREDEN GELDİKLERİNİ BİLSİN'

Ziyarete katılan Veysi Oğuz, genç kuşakların ailelerinin geçmişini tanımasının önemli olduğunu belirterek, "Ülkemize dönmüşüz. Gençlerimiz bu ülkeyi görsünler, köyleri görsünler. Çok iyi bir şey, bizim için çok iyi, önemli bir şey" dedi.

Fransa'dan gelen Lindsey Ide ise ilk kez köye geldiğini ifade ederek, "Buraya ilk defa geliyorum. Çok önemli bir şeydi bizim için. Çünkü buraya babalarımızın köyü. Çok önemli bizim için, mutlu oldum. Çok duygusal bir şey" diye konuştu.

30 YIL SONRA KÖYÜNE DÖNDÜ

6 yaşındayken Belçika'ya göç eden Özlem Salubaga ise yaklaşık 30 yıl sonra doğduğu topraklara döndüğünü belirterek, "30 senedir ben buralara gelmedim. Ben 6 yaşında Besni'yi terk edip gittim Belçika'ya. O günden beri bir daha buraya dönmedim. Buralarda çok güzel hatıralar var, kötü hatıralarımız var. Doğduğum yeri ve anneannelerimizin, babalarımızın olduğu yerleri gezip görmeyi istedim. O güzel şeyleri yine görmeyi istedim ama insanın içi acıyor. Her şeyi bırakıp gittik. Ne kadar da kolay olmasa da bizim için geri geldik. Topraklarımızı özledik. Çok özledik topraklarımızı" dedi.

Aksu Köyü Muhtarı Pitrus Karatay ise "Bugün gerçekten güzel bir gün geçiriyoruz. Avrupa'dan önemli bir grup Erasmus vasıtasıyla gelmiş, köyü ziyaret ediyor, bölgeyi ziyaret ediyor. Umarım memnun kalmışlardır. Elimizden geldiği kadar bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bundan sonra devamlı gelmelerini de bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
BelçikaGüncelFransaSilopiŞırnakYaşamSon Dakika

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