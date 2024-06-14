46 Yaşındaki Neriman Çolak, Çocukluk Hayali Olan Tır Şoförlüğünü Meslek Edindi - Son Dakika
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46 Yaşındaki Neriman Çolak, Çocukluk Hayali Olan Tır Şoförlüğünü Meslek Edindi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Neriman Çolak, uzun yıllar yöneticilik yapmasının ardından 3 sene önce çocuk hayali olan tır şoförlüğünü meslek edindi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayarak uluslararası tır şoförü olan Çolak, Avrupa'nın farklı ülkelerine yük taşımacılığı yapıyor. Çolak, mesleğe başlarken hiçbir zorluk yaşamadığını belirtti.

14.06.2024 15:15
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Neriman Çolak, uzun yıllar yöneticilik yapmasının ardından 3 sene önce çocuk hayali olan tır şoförlüğünü meslek edindi.

Nenehatun Mahallesi'nde ikamet eden Çolak, 3 yıl önce baba mesleği tır şoförlüğünü yapabilmek için eğitimlerden geçti.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayarak aldığı belgelerle uluslararası tır şoförü olan Çolak, Avrupa'nın farklı ülkelerine yük taşımacılığı yapıyor.

Neriman Çolak, AA muhabirine, tır şoförlüğü yapmasının ardından arkadaşlarının kendisine "Neriman kaptan" demeye başladığını belirterek, babasının ve bazı aile fertlerinin de bir dönem tır şoförlüğü yaptığını söyledi.

Yaklaşık 3 yıl önce bir lojistik firmasında işe başladığını aktaran Çolak, "3 yıl öncesine kadar çeşitli firmalarda, özel sektörde kamuda yöneticilik yaptım. Ancak çocukluk hayalim olan tır şoförlüğünü seçtim, nakliyat sektöründe faaliyet göstermek istedim." ifadelerini kullandı.

Çolak, mesleki yeterlilik belgelerini aldığını dile getirerek, "Eğitimlerini aldım ve bu sektörde 'Neriman kaptan' olarak yollarda tır şoförlüğü yapıyorum. Uluslararası tır şoförüyüm. Yaklaşık 12 ülke gördüm. Bu sektörde faaliyet gösterirken, mesleğe başlarken hiç bir zorluğunu görmedim." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 46 Yaşındaki Neriman Çolak, Çocukluk Hayali Olan Tır Şoförlüğünü Meslek Edindi - Son Dakika

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