472 Yıllık Hüsrev Ağa Camisi\'nde Tahribat

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki 472 yıllık geçmişe sahip Hüsrev Ağa Camisi haziresi, tahrip edildi.

Osmanlı padişahlarından 2'nci Selim'in Manisa'daki sancak beyliği döneminde Darüssaade Ağası olarak görev yapan, daha sonra Baş Kapıcıbaşı olan Hüsrev Paşa'nın, 1554 yılında yaptırdığı Hüsrev Ağa Camisi haziresine zarar verildi. Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan, Şehzadeler ilçesi Alaybey Mahallesi'ndeki caminin hazire bölümünde, Hüsrev Paşa ile kızının mezarlarının yer aldığı alanda ciddi hasar oluştuğu, türbe sandukasının kırıldığı, mezar taşlarının parçalanarak dağıtıldığı belirtildi. Hazire alanındaki diğer mezar taşlarının da yerlerinden söküldüğü görüldü.

Manisa sancak beyliği tarihinde önemli görevlerde bulunmuş isimlerin mezarlarının yer aldığı, tarihi ve manevi değeri yüksek alandaki tahribat ise tepkiye neden oldu. Vatandaşlar, tarihi mirasın korunması için gerekli önlemlerin artırılmasını istedi. Camiye namaz kılmaya gelen Salih Yaman (78), "Sadece bu cami değil, tüm camilerin korunması ve el atılması lazım" dedi.