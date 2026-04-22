Manisa'nın Binlerce Yıllık Hafızası, "Toprağın Belleği"Nde Canlandı

22.04.2026 12:11  Güncelleme: 12:43
486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında gerçekleştirilen 'Toprağın Belleği' söyleşisi, katılımcıları Aigai, Sardes ve Kaymakçı'nın tarihine götürdü. Arkeologlar, bölgenin tarihsel önemini ve yeni bulguları paylaştı.

(MANİSA) - 486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen "Toprağın Belleği" söyleşisi, katılımcıları Aigai, Sardes ve Kaymakçı'nın izinde özel bir tarih yolculuğuna çıkardı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültürel mirasını ve binlerce yıllık tarihsel derinliğini festival coşkusuna dahil etti. Manisa Kurtuluş Müzesi'nin tarihi atmosferinde gerçekleştirilen "Toprağın Belleği: Aigai, Sardes ve Kaymakçı'nın Işığında Bölge Tarihi" söyleşisi, arkeoloji meraklılarını ve Manisalıları bir araya getirdi.

Arkeolog ve yazar Nezih Başgelen'in moderatörlüğünü üstlendiği söyleşide, bölgenin tarihsel katmanları uzman isimler tarafından ele alındı. Aigai Kazı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin, antik kentin gizemlerini ve gün yüzüne çıkarılan yeni bulguları paylaşırken; Arkeolog Dr. Güzin Eren Lidya medeniyetinin kalbi Sardes'in dünya tarihindeki eşsiz yerini, Arkeolog Dr. Tunç Kaner ise Gölmarmara'da devam eden Kaymakçı kazılarıyla bölgenin Bronz Çağı'na uzanan önemini anlattı.

"Bu zenginliğin içinde yaşıyoruz"

Manisa topraklarının arkeolojik açıdan paha biçilemez olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yusuf Sezgin, söyleşide yaptığı konuşmada coğrafyanın tarihsel gücüne dikkati çekti. Sezgin, "Erken dönemlerden itibaren özel bir coğrafyadayız. Sardes gibi bir dünya mirasının bu topraklarda olması bizler için büyük bir şans. Biz aslında devasa bir açık hava müzesinin, büyük bir zenginliğin içinde yaşıyoruz" dedi.

Yoğun katılım ve gelecek vizyonu

Şehrin geçmişine sahip çıkma kararlılığının vurgulandığı etkinliğe, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan ve Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç da katılarak, arkeologların anlatısını ilgiyle dinledi.

Soru-cevap bölümüyle interaktif bir hal alan söyleşi, Manisa'nın kültürel mirasını korumanın ve bu bilinci gelecek nesillere aktarmanın hayati önemi üzerine yapılan değerlendirmelerle sona erdi.

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 12:43:34. #7.12#
