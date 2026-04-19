486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde Doğaseverler Spil Dağı'nda Buluştu

(MANİSA) - Bu yıl 486'ncı kez düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, "Spil Dağı Kamp Etkinliği"ne ev sahipliği yaptı. Yüzlerce doğasever, Spil Dağı'nın eşsiz atmosferinde spor, söyleşi ve eğlence dolu bir gün geçirdi.

486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, doğaseverleri Manisa'da bir araya getirdi. Festival kapsamında ilk kez düzenlenen Spil Dağı Kamp Etkinliği'ne 350 lisanslı sporcu katıldı. Programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, etkinlik kapsamında düzenlenen ve Ulaş Utku Güldal'ın moderatörlüğünü üstlendiği söyleşide Orkun Olgar, Zorbey Aktuyun ve Cüneyt Mete Gazioğlu ile bir araya geldi. Söyleşide Manisa'nın doğa turizmi, spor turizmi ve tarihi zenginlikleri ele alındı.

Söyleşide konuşan Orkun Olgar, günümüzde bir bölgenin sahip olduğu değerler kadar bu değerlerin doğru şekilde anlatılmasının da kritik önem taşıdığını belirtti. Türkiye'nin doğal güzellikler ve tarih açısından benzersiz bir zenginliğe sahip olduğunu vurgulayan Olgar, "Türkiye'de kapıdan çıktığınız anda tarih sizi karşılıyor. Bu topraklarda Avusturya'dan daha fazla dağımız var. Bir yanda Karadeniz, diğer yanda Ege, güneyde Akdeniz; Toroslar'dan Kaçkarlar'a uzanan eşsiz bir coğrafyaya sahibiz. Binlerce yıllık medeniyetlerin izleri de buna eklendiğinde ortaya olağanüstü bir tablo çıkıyor. Bizim üç temel misyonumuz var: İnsanımıza Türkiye'yi anlatmak, hareketli yaşamı teşvik etmek ve doğru ekipman kullanımı ile güvenlik protokollerini öğretmek" dedi.

"Burada büyük bir değer yatıyor"

Manisa'nın Türkiye'nin en işlek güzergahlarından biri üzerinde olduğunu belirten Cüneyt Mete Gazioğlu ise şehrin turizm potansiyeline dikkati çekerek, "Manisa, dinler tarihi, kültür ve coğrafi güzellikler açısından çok değerli bir bölge. Özellikle Aigai Antik Kenti'ni gördüğümde şunu hissettim: Keşke bu karayolunun ismi 'O5' değil de 'Tarih Yolu' olsa. Tarihi eser açısından dünyanın en zengin bölgelerinden birindeyiz. Burada büyük bir değer yatıyor. Bu potansiyeli doğru kullanırsak çok önemli bir turizm merkezi haline gelebiliriz" diye konuştu.

Manisa'da uzun süre vakit geçirdiğini belirten Zorbey Aktuyun, bölgenin kaya tırmanışı için önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Sarıkaya, Yarıkkaya ve Spil'de çok zaman geçirdim. Hatta Hamalınkırı mevkisinde yeni kaya tırmanış rotaları açıyoruz. Spil'in etekleri endemik bitkileri ve tırmanış parkurlarıyla muhteşem. Özellikle Sarıkaya, Manisa merkeze sadece 10 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen, yaz aylarında tırmanış yapılabilecek Türkiye'deki en uygun üç bölgeden biri. Bu yüzden dünyanın dört bir yanından sporcular artık Manisa'ya gelmeye başladı" ifadelerini kullandı."

"Amacımız, sanayiye sıkışmış Manisa algısını kırıp şehrimizin tarihini ve doğasını tüm dünyaya anlatmak"

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise, "Manisa; merkezi, Spil Dağı, tarihi ve doğasıyla devasa bir potansiyele sahip. Mesir Festivali'ni daha kapsamlı hale getirmemizin sebebi tam olarak budur. Bu işi sadece mesir atılan bir tören olmaktan çıkarıp içine gastronomiyi, doğa sporlarını, Spil'i ve Sart'ı dahil ettik. İncil'de adı geçen yedi kiliseden üçü Manisa'da bulunuyor. Sart başlı başına bir dünya mirası. Amacımız, sanayiye sıkışmış Manisa algısını kırıp şehrimizin tarihini ve doğasını tüm dünyaya anlatmak" dedi.

Gün boyu süren etkinliklerde katılımcılar zumba, halat çekme ve çuval yarışı gibi oyunlarla keyifli anlar yaşadı. Doğayla iç içe geçirilen günün sonunda ise DJ performansı ve kamp ateşi eşliğinde festival coşkusu doruğa ulaştı.