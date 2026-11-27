Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nin duruşma savcısı, fon soruşturmasıyla ilgili sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 49 gündür tutuklu bulunan gazeteci Şaban Sevinç hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasından ceza talep ederken diğer suçlamalardan beraatını istedi. Gazeteci Mustafa Balcı'nın ise üzerine atılı suçlamalardan beraatını talep etti. Balcı için tahliye, Sevinç için tutukluluk halinin devamı istendi.

Fon soruşturmasıyla ilgili sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan ve 18 yıl 11 ay 15 güne kadar hapis cezası istenen gazeteci Şaban Sevinç ile 10 yıl 10 aya kadar hapsi istenen gazeteci Mustafa Balcı, İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

49 gündür tutuklu bulunan Sevinç ve Balcı'nın sevenleriyle meslektaşları da destek için İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Kimlik tespitlerinin ardından duruşma saat 10: 25'te Sevinç'in savunmasıyla başladı.

"SİYASİ BİR KİŞİ HAKKINDA ELEŞTİREL YAYIN YAPILMASI HAKARET DEĞİLDİR"

Duruşmada savunma yapan Sevinç, şöyle konuştu:

"Amacım hiç kimseye hakaret etmek veya iftira atmak değildi. Fon vurgunu hakkında bilgi vermekti amacım. Mustafa Balcı'nın açıklamasını paylaşarak yalnızca çok önemli bir fotoğraf dedim. Bu fotoğrafın çekildiği görüntüler Limak firmasının bir konseriydi açık kaynaklarda zaten yayınlanmıştı. Kaynaklarımı açıklamıyorum 39 yıldır gazetecilik yapıyorum. Programın bütünü izlendiğinde gerçeği araştırdığım ve devletin kurumlarının fon soygununu aydınlatmaya çalıştığını anlattığım görülür. İki bakanın yalanlamasını da programda anlattım. Fon olayına bakanların karışmadığını da belirtiyorum yayında.

Sayın Özgür Özel ve Sayın Zeynel Emre, Ömer Çelik hakkında iddialarda bulunmuştu. Eğer amacım yanıltıcı olsaydı; açıklamaları yayınlamaz ve söylemezdim. Yanlış olduğunu bildiğim bir şeyi yaymadım. Bu yanlışlığı nereden bildiğim iddianamede gösterilmiyor. Ben söylediğimin iddia olduğunu defalarca belirtiyorum. Ayrıca halkta korku veya panik yaratmak gibi bir amacım olmadı. Kimseye taşkınlık yapması yönünde çağrı yapmadım. Bilakis muhalefet milletvekili Ümit Özlale'nin iki bakanı yanlış ve haksız yere suçladığını ifade ettim.

Hakkımda Sayın Ömer Çelik'e iftira attığım suçlaması var. Ben bir suç işlediğini söylemiyorum. Bir kişiyle arkadaşlık ya da tatil yapmak suç değildir. Ben para aldığını ya da menfaat elde ettiğini söylemedim. Gazeteci olarak iddiaları tartıştım sorular sordum ve iddalara karşı açıklama yapılmasını istedim. Son olarak Ömer Çelik'e hakaret ettiğim ifadesi var. Ben Ömer Çelik'e hakaret etmedim, hırsız demedim. Vurgun ve hırsızlık gibi kavramlar kullanmadım.

Siyasi bir kişi hakkında eleştirel bir yayın yapılması rahatsız edici bulunsa bile hakaret değildir. Çelik ile bir husumetim yok. Hatta parlamento muhabirliği yaptım. Kendisi saygı duyduğum bir AK Partili'dir. Amacım kendisini küçük düşürmek değil iddialara yanıt vermesini sağlamaktır. Mahkemenizden talebim; gazetecilik ile kasıtlı suç işlemeyi birbirinden ayırmanızdır. Bütün gazeteciler toplumun çok geniş kesimlerini ilgilendiren konularla ilgileniyorlar. Ben 39 yıldır gazetecilik yapıyorum ilk defa tutuklandım. Sağlık sorunum da var. Tutukluluğumun sona erdirilerek tahliyemi talep ediyorum."

"NE İLE SUÇLANDIĞIM İDDİANAMEDE YOK"

Şaban Sevinç'in ardından Mustafa Balcı savunma yaptı. Balcı savunmasında şöyle dedi:

"İddianame 12 sayfa, yarım sayfası benimle alakalı, altı yerde adım geçiyor. O kadar baştan savma bir iddianame ki üç yerde de adım yanlış yazılmış. Hangi suçlama bana yöneltilmiş anlamadığımı söylemiştim. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konsere katıldı demiştim AA ve DHA paylaşmıştı bu görselleri Limak Filarmoni Orkestrası zaten paylaşmıştı. Ömer Çelik'in etkinliğe katıldığı da kesin.

Paylaşımda Özgür Özel'in iddiasına göre Çelik ve Nacar'ın tatile gittiğini söylüyor. Paylaşımda iddianın Özgür Özel'e ait olduğu söyleniyor. Yoldan geçen herhangi biri değil ana muhalefet liderinin iddiasını aktarıyoruz. TBMM'de 90 vekille temsil eden partinin liderinin sözlerini paylaşamayacaksak gazetecilik yapmayalım. ANKA Haber Ajansı tarafından da iddialar alenileştirilmiş. İddianamede yalanlayan ve doğru olmadığını belirten hiçbir şey yok. Ömer Çelik'i beş kere aradım, beş farklı kaynaktan teyit ederek paylaştım.

Savcılık bu kişiye Osman Arıkan Nacar değil diyorsa bunu nasıl ispatladı? Adli Tıp Kurumu'ndan bir bilirkişi raporu talep edilirdi. Arıkan'ın fotoğrafına boy ve postürüne bakılırdı. DHA'dan fotoğraflar talep edilirdi. Bu da yapılmadı. HTS baz kayıtlarına bakılabilirdi. 22 Ağustos kayıtları talep edilirse sinyal verdiği çok net savcılık bunu da istemiyor. Suç işlemediğimi ima ediyor. İkimizin söylediğini aynı potada eritiyor. Bu kişi Osman Arıkan Nacar değilse kim? Böyle olsa bu kişi çıkıp demez mi hayırdır benim fotoğrafımı paylaşıyor diye.

Ömer Çelik iddiayı yalanlamıyor, Osman Arıkan Nacar iddiayı yalanlamıyor. Savcılık re'sen soruşturma başlatıyor. Ne ile suçlandığım iddianamemde yok. Haliyle tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Avukatları atılı suçların unsurlarının bulunmadığını belirterek Sevinç ve Balcı'nın tahliye ve beraatini talep etti.

SAVCIDAN SEVİNÇ İÇİN CEZA BALCI İÇİN BERAAT TALEBİ

Duruşmaya ara verildi. Aranın ardından savcı esas hakkında mütalaasını sundu. Savcı, Sevinç hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan ceza talep ederken "iftira" ve "hakaret" suçlamalarından beraatını istedi. Savcı, Gazeteci Mustafa Balcı'nın ise üzerine atılı "hakaret", "iftira" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarından beraatını talep etti. Balcı için tahliye, Sevinç için tutukluluk halinin devamı istendi. Duruşma, mütalaaya karşı beynalarla devam ediyor.