49. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

49. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri Sahiplerini Buldu

49. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri Sahiplerini Buldu

İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri, CKM'de gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Ödüller açıklandı.

10.12.2024 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyun yazarı İsmet Küntay adına düzenlenen "49. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri", Caddebostan Kültür Merkezi'nde (CKM) gerçekleştirilen ödül töreniyle sahiplerini buldu.

Seçici kurul başkanlığını, kurucu başkan Hayati Asılyazıcı'nın üstlendiği seçici kurulda Nilgün Serimoğlu, Oya Gökberk, Şerif Köyan, Oğuz K. Oğuz, Mehmet Erhan Sar, Seda Demirel ve Ahmet Duman yer aldı.

"Yılın En Başarılı Özgün Yapımı" ödülünü kazanan "Büyük Zarifi Apartmanı" oyuncularından Yunan oyuncu Rasmi Tsopela, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ödül dolayısıyla çok duygusal olduğunu ifade ederek, "Bana burada bir yıldan fazladır çok değerli, yetenekli, saygıdeğer oyuncu ve ekip arkadaşlarıyla uyumlu çalışabileceğimiz bir ortam sağladılar. Ülkenizin seyircisinin kalbinin nerde nasıl attığını hissettirecek bir ortam yaratıldı." dedi.

Tsopela, Türk yönetmenlere ve oyunculara büyük hayranlık duyduğunu belirterek, " Türkiye'de çok yüksek bir seviye var. O yüzden çok daha fazla duygulanıyorum. İşimizi, mesleğimizi bilen insanlar tarafından ödüllendiriliyoruz. Ben de iki halkın birbirini daha yakından tanıması için döşenen taşlara bir tuğla eklediğim için çok mutluyum." diye konuştu.

Berkay Ateş ve Zuhal Olcay, "Yılın En Başarılı Oyuncusu" ödülünü kazandı

Toplam 25 dalda ödül verilen törende, "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülüne "Uykusuz Bir Rüya" oyunuyla Berkay Ateş, "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülüne "Kel Diva" oyunuyla Zuhal Olcay layık görüldü.

"Yılın En Başarılı Yönetmeni" ödülünü "Karar" oyunuyla Hakkı Kuş, "Yılın En Başarılı Oyun Yazarı" ödülünü "Otelde" oyunuyla Yıldırım Fikret Urağ, "İsmet Küntay Özel Ödülü"nü "Yaşamak mı, Yoksa Ölmek mi" tiyatro oyunu, "Nadide Küntay Özel Ödülü"nü Ayşen İnci, "Hayati Asılyazıcı Özel Ödülü"nü ise Ayşe Emel Mesçi aldı.

Dr. Mehmet Alev Coşkun'a "Onur Ödülü"nün verildiği törende, Işık Yenersu ile Murat Karasu da "Emek Ödülü"ne değer görüldü.

"Yılın En Başarılı Yapımı" ödülü "Annemden Kalan Gül Ağacı Masanın Üzerinde Çaydanlık Beyaz Bir İz Bıraktı", "Yılın En Başarılı Uluslararası Yapımı" ödülü "Romeo ve Juliet", "Yılın En Başarılı Komedi Yapımı" ödülü "Pembe Pırlantalar", "Yılın En Başarılı İlk Yapımı" ödülü "Bay Samir", "Yılın En Başarılı Yerel Tiyatrosu" ödülü "Rapunzel Mardin"adlı eserin oldu.

, "Yılın En Başarılı Çocuk- Gençlik Oyunu" ödülünü "Dolap-Çocuk ve Gençlik Müzikali", "Yılın En Başarılı Dekor Tasarımı" ödülünü Şenol Önder, "Yılın En Başarılı Tek Kişilik Performansı" ödülünü Nihan Doğa, "Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı" ödülünü Canan Göknil, "Yılın En Başarılı Işık Tasarımı" ödülünü Ayşe Sedef Ayter ve "Yılın En Başarılı Oyun Müziği" ödülünü ise Ferit Odman kazandı.

Kaynak: AA

İsmet Küntay, Kültür Sanat, Etkinlikler, Zuhal Olcay, Berkay Ateş, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 49. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:15 İçinde yok yok İşte kardeş Esad’ın yeraltı konağı İçinde yok yok! İşte kardeş Esad'ın yeraltı konağı
08:46 Esad, Rusya’ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş Esad, Rusya'ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş
07:46 İsrail, Suriye topraklarını işgale devam ederken Hizbullah’tan tüm dünyaya uyarı geldi İsrail, Suriye topraklarını işgale devam ederken Hizbullah'tan tüm dünyaya uyarı geldi
07:16 İsrail, Suriye genelinde en az 250 hedefe hava saldırısı düzenledi İsrail, Suriye genelinde en az 250 hedefe hava saldırısı düzenledi
06:56 Milyonların beklediği asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor Milyonların beklediği asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor
15:29 Fazla bagaj ücreti kavgası kanlı bitti: Otobüs şoförü 3 kişiyi bıçakladı Fazla bagaj ücreti kavgası kanlı bitti: Otobüs şoförü 3 kişiyi bıçakladı
15:26 WhatsApp’tan grup sohbetlerine yeni özellik WhatsApp'tan grup sohbetlerine yeni özellik
15:19 Berke Özer polisle tartıştı: Terörist miyiz biz Berke Özer polisle tartıştı: Terörist miyiz biz?
15:01 Galatasaray’dan Osimhen ve Barış Alper’in sakatlığı hakkında resmi açıklama Galatasaray'dan Osimhen ve Barış Alper'in sakatlığı hakkında resmi açıklama
14:54 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi’yi bana çok gördüler Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi'yi bana çok gördüler
14:53 6 askerimizin şehit olduğu helikopterin sabıkası saymakla bitmiyor 6 askerimizin şehit olduğu helikopterin sabıkası saymakla bitmiyor
14:48 İstanbul Havalimanı’nda yeni sistem Avrupa’da ilk olacak İstanbul Havalimanı'nda yeni sistem! Avrupa'da ilk olacak
14:17 Görüntü Türkiye’den Esad’a benzeyen adamın görüntüsü viral oldu Görüntü Türkiye'den! Esad'a benzeyen adamın görüntüsü viral oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 10:49:28. #1.11#
SON DAKİKA: 49. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.