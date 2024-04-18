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Saat 18.11'de 5,6 büyüklüğündeki depremle sarsılan ve bazı ilçelerde küçük çaplı yıkımın meydana geldiği Tokat'ta eğitime 1 gün ara verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Sarsıntının 5,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Tokat Valiliği depremin ardından yaptığı açıklamada, eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Valilik, açıklamasında, "Evlerinde kalmak istemeyen vatandaşlarımız için gerekli hazırlıklar yapıldı. Yurtlarda, spor salonları ve misafirhanelerimizde vatandaşlarımız misafir edilecek" sözlerine de yer verdi.

DEPREM KÜÇÜK ÇAPLI YIKIMA NEDEN OLDU

Merkez üssü Sulusaray olan 5,6 büyüklüğündeki deprem, Tokat ve Yozgat'taki bazı yapılarda küçük çaplı yıkıma neden oldu. Deprem nedeniyle Sulusaray ilçe merkezindeki Fatih Camii hasar gördü.