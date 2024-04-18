Saat 18.11'de 5,6 büyüklüğündeki depremle sarsılan ve bazı ilçelerde küçük çaplı yıkımın meydana geldiği Tokat'ta eğitime 1 gün ara verildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Sarsıntının 5,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Deprem çevre illerden de hissedildi.
Tokat Valiliği depremin ardından yaptığı açıklamada, eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Valilik, açıklamasında, "Evlerinde kalmak istemeyen vatandaşlarımız için gerekli hazırlıklar yapıldı. Yurtlarda, spor salonları ve misafirhanelerimizde vatandaşlarımız misafir edilecek" sözlerine de yer verdi.
Merkez üssü Sulusaray olan 5,6 büyüklüğündeki deprem, Tokat ve Yozgat'taki bazı yapılarda küçük çaplı yıkıma neden oldu. Deprem nedeniyle Sulusaray ilçe merkezindeki Fatih Camii hasar gördü.
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Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, 2021'de hayatını kaybeden seramik sanatçısı Melike Abasıyanık Kurtiç'in 'Bir Denizkestanesinin Anıları' isimli sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Sergide, Abasıyanık'ın seramikleri, denizkestaneleri, yosun perdeleri, pirinç kağıtları ve gel-git fotoğrafları yer alıyor. Sergi, 19 Nisan-1 Eylül tarihleri arasında ziyaret edilebilir.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, saat 21.43'te merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, göreve başlamasının ardından şehir içi ulaşım problemini çözmek için S.S. Kastamonu Özel Halk Otobüsü İşletmesi ile toplantı gerçekleştirdi. Ulaşım master planı, mesafeye göre ücret, sarı otobüs ve otoparklar gibi konuları bilimsel ve akılcı çözümlerle hayata geçireceklerini belirtti.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen genel asayiş uygulamasında, aranması bulunan 2 şahıs yakalandı. Ayrıca, alkollü araç kullanan 13 sürücüye toplamda 153 bin 710 lira ceza kesildi. Uygulama kapsamında yapılan trafik kontrollerinde ise 125 araç sorgulandı ve 2 araç trafikten men edildi. Ayrıca, yapılan aramalarda 3 tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet kesici ve delici alet ile tabancalara ait fişek ve 14 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.S., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. E.S., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Yalova'nın Termal ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili soruşturma devam ederken, yangına sebep olduğu iddia edilen E.K. isimli kişi ormanlık alanda saklanırken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Zanlının ifadesinde yangının ısınmak amacıyla yaktığı ateşten çıktığını söylediği öğrenildi. E.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.
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