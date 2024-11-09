5 İl'de Sigara Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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5 İl'de Sigara Kaçakçılığı Operasyonu

Tekirdağ merkezli operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, 18 bin paket sigara ele geçirildi.

09.11.2024 15:16
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Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sigara kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İstanbul ve Eskişehir'de belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 18 bin 880 paket gümrük kaçağı sigara, suçtan elde edildiği değerlendirilen 270 bin lira ve 4 bin 235 Rumen leyi ele geçirildi, şüphelilere ait 2 tır ve bir otomobile el konuldu.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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