5 ilde tefecilik operasyonunda 53 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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5 ilde tefecilik operasyonunda 53 şüpheli yakalandı

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Jandarma ekiplerince Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat'ta organize suçlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 53 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 9 milyar 170 milyon liralık hesap hareketliliği belirlenirken, 273 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

Jandarma ekiplerince 5 ilde organize suçlara yönelik operasyonlarda, hesaplarında 9 milyar 170 milyon liralık hareketlilik tespit edilen 53 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat jandarma komutanlıklarınca çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "tefecilik", "nitelikli yağma", "özel belgede sahtecilik" ve "kasten öldürme" suçları kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 53 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin hesaplarında 9 milyar 170 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi. Şüphelilere ait 273 milyon lira değerindeki mal varlığına da el konuldu.

Şüphelilerin, vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları, teminat olarak boş veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayan vatandaşlara ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla devraldıkları belirlendi.

Açıklamada, operasyonların gerçekleştirilmesine katkı sunanlar tebrik edildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Güvenlik, Kocaeli, Güncel, Batman, Tokat, Hatay, Kars, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 ilde tefecilik operasyonunda 53 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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