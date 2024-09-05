5 Kilometrelik Ayvaini Mağarası Keşfi Belgesel Oluyor - Son Dakika
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5 Kilometrelik Ayvaini Mağarası Keşfi Belgesel Oluyor

Yalova Dağcılık Kulübü Başkanı Yusuf İşsever ve ekip, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Ayvaini Mağarası'nda 5 kilometrelik bir keşif gerçekleştirdi. Tamamen karanlık ortamda zorluklarla dolu ilerleyen ekip, belgesel çekimleriyle bu heyecan dolu anları ölümsüzleştirdi. Mağaranın eşsiz doğal yapılarını ve içindeki aktif akarsuyu keşfeden ekip, belgeselin Yalova Film Festivali'ne katılacağını duyurdu.

05.09.2024 17:25
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5 kilometrelik yatay mağarayı keşfederek belgeselini çektiler

YALOVA - Yalova Dağcılık Kulübü Başkanı Yusuf İşsever, tırmanış sporcuları Şamil Karahan ve Gülçin Geceli ile Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Ayvaini Mağarası'nda 5 bin metrelik zorlu bir keşfe imza attı ve bu anlar belgesel haline getirildi.

Yusuf İşsever ve arkadaşları tamamen karanlığın hakim olduğu Ayvaini Mağarası'nda zorlu bir keşfe imza atarken bu heyecan dolu anlar ise profesyonel bir ekip tarafından belgeseli çekildi. Mağaranın derinliklerine indikçe, ekip dış dünyayla tüm iletişimini kaybetti. Sadece başlarındaki lambalarla aydınlatılan dar alanlarda ilerlemek zorunda kalan sporcular, büyük bir dikkat ve cesaretle yollarını buldu. Karanlığın ve iletişimsizliğin hakim olduğu bu ortamda ekip üyeleri birbirlerine olan güvenleri ve deneyimlerine dayanarak hareket etti.

Ayvaini Mağarası, içinde yer alan aktif akarsu ve 70'ten fazla havuz ve gölet keşif rotasındaki eşsiz güzellikler oldu. İşsever ve ekibi, bu doğal oluşumlar arasında ilerlerken, su birikintileri ve sivri kayalarla mücadele etti. Ayrıca mağara içinde daha önce hiç görüntülenmemiş bitkiler ve yerleşik yarasa kolonileri, keşfin en dikkat çekici unsurları oldu.

Öte yandan belgeselin yönetmenliğini Ahsen Kaçulu üstlendi. Genel Koordinatörlüğünü Bilal Ceylan yaparken, yardımcı yönetmen Berkay Zengin, görüntü yönetmeni Muhammed Taha Cuman ve seslendirme sanatçısı Bahadır Tremblay'ın katkılarıyla zorlu çekim süreci tamamlandı.

Türkiye'nin en uzun 4'üncü mağarası

İşsever, zorlu keşifle ilgili açıklamalara bulundu. İşsever, 15 metrelik dikey inişin ardından 16 derece ısıya sahip mağaranın içinde ilerleyişlerinin devam ettiğini söyledi. İşsever, mağarada devamlı akan soğuk bir suyun bulunduğunu belirterek, "Mağarayı keşif sırasında belgesel ekibi bize eşlik etti. Mağaranın yapısında çok fazla güzel oluşum var. İçinde sarkıtlar, dikitler, perde oluşumlar, travertenler ve aynı zamanda bolca yarasa mevcut. Bununla birlikte küme şeklinde oluşan içinde enteresan bir şekilde oluşumları da çok fazla gözlemledik. İlgi çekici bir mağara. Türkiye'de yatay mağaralar sıralamasında dördüncü en uzun mağara olarak geçiyor. Her ne kadar kolay kategoride olan bir mağara olsa da doğa sporcuları için geçerli olan bir kavram. Doğa sporlarıyla uğraşmayan insanlar için maalesef bu mağaralar tehlikeli yerler oluyor" dedi.

Yalova Film Festivali'ne katılacaklar

"En Derin Mağaralar" belgeselinin ilk bölümünü Bursa'da çektiklerini ifade eden İşsever, "Devam bölümleri de gelecek. Dünyada da eşine az rastlanır bir belgesel türü. Şu anda bir kaça tane mağara belgeseli mevcut. Bunlardan bir tanesi de bizim belgeselimiz oldu" dedi.

İşsever "youtube" üzerinden yayınlanacak belgeselin Yalova Film Festivali'ne de katıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel 5 Kilometrelik Ayvaini Mağarası Keşfi Belgesel Oluyor - Son Dakika

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