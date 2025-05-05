5 Mayıs 2025'te Nikah Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

5 Mayıs 2025'te Nikah Yoğunluğu

5 Mayıs 2025\'te Nikah Yoğunluğu

Konya'da 5 Mayıs 2025'te 83 çift nikah kıydı, simgesel tarihlerde evlilik başvuruları arttı.

05.05.2025 18:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da çok sayıda çiftin nikah günü olarak, 5 Mayıs 2025'i tercih etmesi, nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu.

Merkez Meram, Selçuklu ve Karatay ilçelerinde "05.05.2025"te 83 çiftin nikahını kıyıldı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi'nde bulunan Meram Belediyesi Evlendirme Memurluğunda çiftlerin mutluluğuna imza atarken bu tarihlerin özel olduğunu söyledi.

Simgesel tarihlerde nikah başvurusunda artış olduğunu ifade eden Kavuş, "Hatta aylar öncesinden bugünler için randevu alanlar oluyor. Bugün 05.05 2025 bu tarih özellikle damatlar tarafından seçiliyor. Biliyorsunuz erkeklerin bu nikah günlerini unutma özelliği var. Bu simgesel tarihler asla unutulmaz." dedi.

Meram Belediyesinden 42 nikah

İlçede ocak ayından bugüne yaklaşık 800 nikah kıyıldığını belirten Kavuş, şunları kaydetti:

"Bugün Meram Belediyesi olarak 42 nikah kıymış olacağız. Ben de 7 nikaha katılıp onların mutluluklarına ortak olmaya, imzamızı atarak uzun yıllar o deftere de şahitlik yapmayı sağlamış oldum. Belediyemizin günlük ortalama nikah sayıları 12-15'tir. Bugün 42. Tabi özel tarihlerde bu biraz tavan yapıyor. Sonbahar ve kışın biraz daha rakam düşer ama yaz geldiği zaman rakam günlük 20'ye dayanıyor. Özellikle hafta sonları sabah erken saate başlayıp gecenin ilerleyen saatlerinde, akşam 22.00'de bile nikah kıyıldığı oluyor. Evlilikler artıyor. Aile Yılındayız hepimizin bildiği gibi. Aile olma yolunun ilk adımları da yine bizimle atılıyor. Önümüzde bir tarih daha var, 25.05.2025. Şu anda mesela o günle ilgili bekleyen randevu 47. Muhtemelen 50'yi geçecek diye tahmin ediyorum."

Meram Belediyesinde nikahları kıyılan Mustafa ve Sümeyye Benli çifti mutlu olduklarını belirterek, "Bugün hem manevi hem de resmi olarak çok özel bir gün. 'Nikahımız özel bir tarihte olsun.' dedik. O yüzden bugünü tercih ettik. Aylar öncesinden randevu aldık. Kasım ayında almıştık randevumuzu. Gün anlamlı geldi." diye konuştu.

Merkez Selçuklu ilçesinde 32, Karatay ilçesinde de 9 çift bu özel tarihte mutluluğa "Evet" dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Selçuklu, Evlilik, Karatay, Güncel, Yaşam, Meram, konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 Mayıs 2025'te Nikah Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elon Musk istedi, ABD’de bir bölgenin ismi değişti Elon Musk istedi, ABD'de bir bölgenin ismi değişti
Erdoğan-Trump ilişkisi Netanyahu’da korku yarattı: ABD’nin Ortadoğu politikasından rahatsız Erdoğan-Trump ilişkisi Netanyahu'da korku yarattı: ABD'nin Ortadoğu politikasından rahatsız
Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü
Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç Zap Suyu’na uçtu Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç Zap Suyu'na uçtu
Jose Mourinho geleceğiyle ilgili soruya kaçamak yanıt verdi Jose Mourinho geleceğiyle ilgili soruya kaçamak yanıt verdi
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes’e lazer tutan taraftar gözaltına alındı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftar gözaltına alındı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye mal etmiyorum CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye mal etmiyorum
Lisede mutfak tüpü patladı Facianın eşiğinden dönüldü Lisede mutfak tüpü patladı! Facianın eşiğinden dönüldü
ABD Başkanı Donald Trump üçüncü dönem başkanlık tartışmalarına noktayı koydu ABD Başkanı Donald Trump üçüncü dönem başkanlık tartışmalarına noktayı koydu
Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı 2’si çocuk 5 yaralı Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı! 2'si çocuk 5 yaralı
Özgür Özel’e tokat atan şahsın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı Özgür Özel'e tokat atan şahsın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 20:51:55. #7.13#
SON DAKİKA: 5 Mayıs 2025'te Nikah Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.