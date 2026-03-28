5. TAYF Kısa Film Festivali Başlıyor

28.03.2026 12:42
TAYF Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen "5. TAYF Kısa Film Festivali", 9-12 Mayıs tarihlerinde Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile İstanbul Topkapı Üniversitesi'nin desteğiyle düzenlenen festivalin başkanlığını Prof. Dr. Emre Alkin üstleniyor.

Direktörlüğünü Doç. Dr. Nagihan Çakar'ın yaptığı festivalin danışma kurulunda ise Aslı Çini Yaşaroğlu, Cemal Okan ve Prof. Dr. Kerem Alkin yer alıyor.

İstanbul Topkapı Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Alkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son dönemde film ve dizi endüstrisi açısından önemli başarılara imza attığını belirterek, "Sektörün sürdürülebilirliği adına akademik dünyayla, sektör profesyonellerini ve genç yetenekleri bir araya getiren bu tür festivaller, çok büyük önem arz ediyor." dedi.

Alkin, festivalin de sektör anlamında büyük bir kaynaşmaya vesile olacağına işaret ederek, "Gelecekte milyar dolarlar üzerine çıkacak bir ihracat gelirinden söz edebilmek için Türkiye'nin sinema ve dizi endüstrisine mutlaka genç yetenekler ve yeni bakış açıları kazandırmamız gerekiyor. İşte bu tür festivaller, bu genç yetenekleri keşfetmek ve endüstriye kazandırmak adına biçilmez bir fırsat." değerlendirmesini yaptı.

"Film gösterimleri, söyleşiler, paneller ve hatta bir tiyatro gösterimiz olacak"

Festival Direktörü Doç. Dr. Nagihan Çakar da bu yıl festivale yapay zeka kategorisini eklediklerini aktararak, "Sektörün önde gelen isimleri jürimizde yer alacak. Kategori olarak bu yıl ulusal kategorimizde 'En İyi Ulusal Film' ve 'En İyi Ulusal Öğrenci Filmi' ödülünü vereceğiz. Aynı şekilde belgesel kategorimizde de 'En İyi Belgesel' ödülü vereceğiz. Yapay zeka, animasyon ve jüri özel ödülü de var. Toplam 8 ödülü, 12 Mayıs'ta Atlas 1948 Sineması'nda takdim etmiş olacağız." diye konuştu.

Uzun yıllar kısa film çeken biri olarak kendi festivalini yapmak istediğini dile getiren Çakar, "İlk olarak bu bir hayaldi. Ama festivalin 5. yılını yapıyoruz ve 5 yıldır gerçekten her sene üzerine bir şeyler katarak ilerliyoruz. Çok değerli ekip arkadaşlarımla birlikte çalışıyoruz. Aynı zamanda sektörün önde gelen isimleri de festivalde çok ciddi mesai verip, filmleri izliyorlar." dedi.

Çakar, festivalin bir yarışmadan ibaret olmadığının altını çizerek, "Atlas 1948 Sineması'nda film gösterimleri, söyleşiler, paneller ve hatta bir tiyatro gösterimiz olacak. Bu yüzden herkesi festivale davet ediyoruz. Herkesin çokça faydalanacağı, sinema sektöründen isimlerle tanışacağı çok güzel bir 3 gün geçirecekler. Gerçekten dolu dolu bir festival gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

"Dünyada özellikle dizi üretiminde çok önemli bir noktadayız"

Festivalin ana jüri başkanı, yönetmen Hilal Saral ise ilk kez bu festivalle birlikte jüri başkanı olduğunu söyleyerek, "5 yıldır başarıyla bir noktaya gelmiş bir festival. Festivalin olgunlaşmış zamanına gelmekten açıkçası ben de çok memnunum." dedi.

Saral, festivalin önemine değinerek, "Dünyada özellikle dizi üretiminde çok önemli bir noktadayız. Bu sektör, yumuşak bir güç aslında. Bu festivallerden de sinemaya, dizi sektörüne yenilikçi bakan gençler katılabilir. Onların vizyonu da bu oluşumun içinde olabilir. O yüzden festivali önemli buluyorum." şeklinde konuştu.

Festival hakkında

Festival kapsamında finalist film gösterimleri ile atölye ve söyleşiler gerçekleştirilecek. Festival, 12 Mayıs günü saat 19.00'da düzenlenecek gala ve ödül töreniyle sona erecek.

Bu yıl festival programında, ulusal film, ulusal belgesel, ulusal öğrenci filmi, uluslararası film kategorisi, animasyon ve yapay zeka kategorilerinde yarışacak filmlerin gösteriminin yanı sıra uluslararası filmler ve "Films for Peace" seçkisinin yarışma dışı özel gösterimleri de izleyicilerle buluşacak.

Programa ilk kez eklenen yapay zeka kategorisiyle, sinema ile yeni teknolojilerin kesişiminde üretilen anlatılara alan açılması amaçlanıyor.

Festivalin "yapay zeka" kategorisinde Ozan Sihay, "belgesel" kategorisinde Ahmet Canbaz jüri başkanı olarak görev yapıyor.

Festivalin ana jüri üyeleri arasında Gonca Vuslateri, Müjde Uzman, Kemal Hamamcıoğlu, Neco Akdeniz ve Faruk Güven yer alırken, yapay zeka kategorisi jürisinde Deniz Türkeri ve Öner Biberkökü, belgesel jürisinde ise Alper Tüydeş, Burcu Camcıoğlu, Dr. Talha Eyüboğlu ve Erdal Hoş bulunuyor.

Kaynak: AA

