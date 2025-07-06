5. Uluslararası Boşnak Soykırımı Anma Koşusu İstanbul\'da yapıldı

Bayrampaşa'da, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, Sırplar tarafından 8 binden fazla sivilin katledildiği soykırımın 30'uncu yılı kapsamında 5. Uluslararası Boşnak Soykırımı Anma Koşusu düzenlendi.

Türkiye Bosna Sancak Derneği tarafından Bayrampaşa Şehir Parkı'nda düzenlenen koşuya Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Koşu öncesi basın mensuplarına konuşan Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Muhammet Sancaktar, tarihin en karanlık sayfalarından Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yılı dolayısıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Sancaktar, 11 Temmuz'da düzenlenecek yürüyüşte şehitler ile soykırıma uğramış insanları anacaklarını belirten Sancaktar, "Bir daha böyle olayların yaşanmasını, Srebrenitsa gibi şehirlerin sessiz mezarlar olmasını istemediğimiz için bu tür etkinlikleri yapıyoruz. Çünkü biliyorsunuz soykırım meydana geldiği anda Birleşmiş Milletlerin (BM) gözetimi altında bir canavara 8 bin 372 erkek ve çocuk teslim edildi. 8 bin 372 çocuk öldürüldü, mezarları bile bulunamadı." diye konuştu.

Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi ise insanlık tarihinin en karanlık ve çirkin günlerinden birini andıklarını dile getirdi.

Çiftçi, Avrupa'nın merkezinde ve BM'nin gözetiminde, güvenli bölge ilan edilen bir noktada soykırımın yaşandığını anlattı.

Programa Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile Bosna Hersek İstanbul Konsolosu Enisa Komar da katıldı.

Koşunun ardından dereceye girenlere ödülleri takdim edilen programda, hatıra fotoğrafları çekildi.