5 Yaşındaki Kız Çocuğu Hakkın Rahmetine Kavuştu - Son Dakika
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5 Yaşındaki Kız Çocuğu Hakkın Rahmetine Kavuştu

5 Yaşındaki Kız Çocuğu Hakkın Rahmetine Kavuştu

Bartın'da derede kaybolan 5 yaşındaki Simay Bora'nın cenazesi defnedildi. Ailesi yas tutuyor.

17.12.2024 15:17
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Bartın'ın Ulus ilçesinde derede ölü bulunan 5 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi toprağa verildi.
Kumluca beldesi Zafer köyünde oyun oynarken dere ıslah çalışması yapılan duvarın altındaki su giderinden taş attığı sırada kayarak düştüğü ileri sürülen derede hayatını kaybeden Simay Bora'nın (5) cenazesi, yakınlarınca Bartın Devlet Hastanesi'nden alındı.
Cenazesi köydeki evine getirilen küçük kız için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Daha sonra Merkez Camisi'ne götürülen Bora'nın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazın ardından Üçsaray köyündeki aile kabristanında defnedildi.
Cenaze törenine, küçük kızın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu ile vatandaşlar katıldı.
"Evladım gitti, içim parçalanıyor"
Baba Dursun Bora, gazetecilere, kızının arkadaşlarıyla dere kenarında oynarken su giderinin bulunduğu delikten dereye taş attıkları sırada ayağının kayması sonucu suya düştüğünü söyledi.
Olayı kızının arkadaşlarının kendilerine haber vermesiyle öğrendiklerini belirten Bora, "İş yerinden koşarak geldim. Dere boyunca çocuğumu aradım bir şey göremedim. Köyümüzdeki insanlar da aradı. Bir süre sonra çocuğumu yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta suyun üzerinde hareketsiz halde yatarken görmüşler." dedi.
Bora, su giderinin bulunduğu deliğin üzerinin kapatılmamasına tepki göstererek, "Yaz aylarında da çocuklar bu delikten kayarak dereye giriyorlar. Evladım gitti, içim parçalanıyor. Bir gün önce 2 yaşında olan çocuğumun doğum gününü kutlamıştık. O akşam Simay bana 'Baba benim doğum günümü de kutlayacak mısın?" diye sordu. Ben de 'Sana da pasta alırız.' dedim. Geldi çocuk boynuma sarıldı. Ben şimdi nasıl dayanayım?" diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 5 Yaşındaki Kız Çocuğu Hakkın Rahmetine Kavuştu - Son Dakika

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