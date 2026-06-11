50 Yıl Sonra Mezuniyet Sevinci - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

50 Yıl Sonra Mezuniyet Sevinci

11.06.2026 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta, 50 yıl önce mezuniyet töreni yapılmayan eğitimciler, torunlarıyla cübbe giydi.

Kars'ta 50 yıl önce mezun oldukları halde mezuniyet töreni düzenlenmeyen Dede Korkut Eğitim Enstitüsünün ilk mezunları, yarım asır sonra "torunlarıyla" cübbe ve kep giyerek mezuniyet sevinci yaşadı.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Dede Korkut Eğitim Fakültesi Ahmet Arslan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrencilerin ellerinde farklı pankartlarla gelerek, Türk ve Filistin bayrakları açtığı törende, KAÜ Devlet Konservatuvarı ekibi Kafkas gösterisi sundu.

Törende, 1976 yılında çeşitli nedenlerle mezuniyet töreni yapılamayan Dede Korkut Eğitim Enstitüsünün ilk mezunları Muhammed Avcı, Yener Taşdemir, Ahmet Toper ve Vahit Korkmaz için de özel bir program gerçekleştirildi.

Yarım asır sonra cübbe ve kep giyerek mezuniyet sevinci yaşadılar

KAÜ Dede Korkut Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Taşdan tarafından cübbe ve kep giydirilen emekli öğretmenler, mezuniyetlerinin 50'nci yılında yeni mezun öğretmen adaylarıyla kep attı.

Yarım asır önce aynı sıralarda eğitim gören ve Haziran 1976'da öğretmenlik mesleğine başlayan dört arkadaş, öğrencilik yıllarına ilişkin anılarını paylaşırken duygusal anlar yaşadı.

Tören sonunda hatıra fotoğrafı çektiren emekli öğretmenler, yıllar sonra aynı çatı altında yeniden buluşmanın kendileri için unutulmaz bir anı olduğunu anlattı.

Dekanı Prof. Dr. Taşdan, gazetecilere, ilk mezunların törenlerinin çeşitli nedenlerden dolayı yapılmamış olduğunu söyledi.

Kendilerini ziyarete gelen ilk mezunların yaptıkları davet üzerine törene katıldığını aktaran Taşdan, "4 çınarımızı, 50 yıllık öğretmenlerimizi, 50 yıl gecikmeli de olsa bugün cübbe ve keple buluşturduk. Yeni mezunlarımız için motivasyon kaynağı üniversitemiz, fakültemizin de köklerine bağlanması açısından bir fırsat, 4 çınarımızın asırlık öğretmenlik, mesleki deneyimleri var." dedi.

"Her gece rüyamda öğretmenim"

Kars'taki Dede Korkut Eğitim Enstitüsünün ilk ve 1 numaralı öğrencisi Muhammed Avcı, 1976 yılında mezun olduğunu kaydederek, "30 yıllık meslek hayatından sonra 20 yıldır emekliyim. Çok mutluyum. Her gece rüyamda öğretmenim, öğretmen olmadığım gün yok." diye konuştu.

Ahmet Toper, törenin kendilerini duygulandırdığını ifade ederek, yeni mezun öğretmenlere öğrencilerini sevmeleri tavsiyesinde bulundu.

Vahit Korkmaz da Dede Korkut Eğitim Enstitüsünün ilk mezunları olduğunu anımsatarak, "1974'te kayıt yaptırdık, 1976 yılının 10 Haziranında mezun olmuştuk, o dönemde tören yapma, kep atma gibi fonksiyonlarımız olmadı." diye konuştu.

Yıllar sonra böyle bir organizasyonda yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Korkmaz, "Öğretmenlik diploma almayla başlıyor ama mezarda bitiyor. Öğretmenlik asla bitmiyor, 50 yıldır öğretmeniz ve halen de devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yener Taşdemir de torunlarıyla aynı mezuniyet heyecanını paylaşmanın kendileri için büyük gurur olduğunu belirtti.

"Onlarla bu heyecanı yaşmak gurur verici"

Fakülte birincisi Ömer Aras da asırlık öğretmenlerle mezuniyet heyecanı yaşadığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Fakültenin ilk mezunlarıyla tanışmak onlarla bu heyecanı yaşmak gurur verici. Onlarla aynı karede yer aldığım için gururlu ve mutluyum." ifadelerini kullandı.

Törene katılan Kafkas Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Engin Kılıç ve Prof. Dr. Levent Gelibolu, dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Güncel, Kültür, Eğitim, Yaşam, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel 50 Yıl Sonra Mezuniyet Sevinci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana’da Kamyon Bakkala Daldı Adana'da Kamyon Bakkala Daldı
Trump ailesinin kripto paralardan kazandığı rakam dudak uçuklattı Trump ailesinin kripto paralardan kazandığı rakam dudak uçuklattı
Pastanede mide bulandıran görüntüler Tatlının içinden böcek çıktı Pastanede mide bulandıran görüntüler! Tatlının içinden böcek çıktı
Arda Turan Fenerbahçe’nin eski yıldızını transfer etti Arda Turan Fenerbahçe'nin eski yıldızını transfer etti
Kenan’dan “Para var huzur var“ dedirten hareket Kenan'dan "Para var huzur var" dedirten hareket
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler

10:49
MSB’den çok sert KKTC açıklaması: TSK en sert cevabı verme kararlığındadır
MSB'den çok sert KKTC açıklaması: TSK en sert cevabı verme kararlığındadır
10:42
Özgür Özel’in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti
Özgür Özel'in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti
10:06
Göçmen öfkesi Kuzey İrlanda’yı küle çevirdi Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Göçmen öfkesi Kuzey İrlanda'yı küle çevirdi! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
09:55
Uyuşturucu operasyonunda Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan da gözaltında
Uyuşturucu operasyonunda Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan da gözaltında
09:39
Ara tatil kalkıyor mu Bakan Tekin son kararı açıkladı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son kararı açıkladı
08:33
Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı
Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 11:05:05. #7.13#
SON DAKİKA: 50 Yıl Sonra Mezuniyet Sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.