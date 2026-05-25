52 Yıl Sonra Avrupa Fuarcılığının Kalbi İzmir'de Atacak

25.05.2026 11:04  Güncelleme: 12:54
İzmir, 52 yıl aradan sonra yeniden UFI Avrupa Konferansı’na ev sahipliği yapacak. Fuar İzmir’de düzenlenecek organizasyonda, dünyanın farklı ülkelerinden fuarcılık profesyonelleri sektörün geleceğini şekillendiren başlıkları masaya yatıracak.

İzmir, 52 yıl sonra Küresel Fuarcılık Endüstrisi Birliği'nin (UFI) uluslararası bir organizasyonuna yeniden ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ ev sahipliğinde düzenlenecek UFI Avrupa Konferansı, 3-5 Haziran tarihlerinde Fuar İzmir'de gerçekleştirilecek. Avrupa'nın farklı ülkelerinden fuar organizatörleri, fuar alanı işletmecileri, hizmet sağlayıcı firmalar ve sektör profesyonellerini bir araya getirecek konferansa yaklaşık 350 delegenin katılması bekleniyor.

YARIM ASRI AŞAN ARA

İzmir'de daha önce 1966 ve 1974 yıllarında UFI kongreleri düzenlenmişti. Türkiye'de modern fuarcılığın temellerinin 1923 İzmir İktisat Kongresi ile atıldığı kent, İzmir Enternasyonal Fuarı'nın 1947 yılında UFI üyeliğine kabul edilmesiyle birlikte uluslararası fuarcılık ağında önemli bir yer edinmişti. Yarım asrı aşan aranın ardından kentte gerçekleştirilecek UFI Avrupa Konferansı da İzmir'in fuarcılıktaki köklü birikimini ve güçlü konumunu, yeniden Avrupa fuarcılık sektörünün gündemine taşıyacak.

Konferans boyunca sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm, veri yönetimi, ziyaretçi deneyimi, yeni nesil fuar modelleri ve yeni iş bağlantısı modelleri gibi sektörün geleceğine yön veren başlıklar ele alınacak. Yapay zeka destekli eşleştirme sistemleri, akıllı ziyaretçi analizleri ve veri odaklı organizasyon yönetimi gibi yeni nesil uygulamalar da konferans kapsamında değerlendirilecek. Organizasyonla birlikte sektör temsilcilerinin yeni bağlantılar kurması hedefleniyor.

SEKTÖRÜN ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİ AĞIRLANACAK

İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, UFI Avrupa Konferansı'nın İzmir'de düzenlenmesinin kentin fuarcılık kimliği açısından önemli olduğunu belirterek, "İzmir, Türkiye'nin ve Avrupa'nın köklü fuarcılık merkezleri arasında yer alıyor. 52 yıl sonra bir UFI organizasyonuna yeniden ev sahipliği yapmak, kentimizin fuarcılık birikimini ve uluslararası organizasyon gücünü ortaya koyuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ'ın deneyimi, Fuar İzmir'in sahip olduğu altyapı, İzmir'in ticaret kültürü sayesinde sektörün önemli temsilcilerini kentimizde ağırlayacağız" dedi.

Cumalıoğlu, konferansın İzmir'in uluslararası tanıtımına da katkı sağlayacağını ifade ederek, "İzmir, tarih boyunca ticaretin ve fuarcılığın önemli merkezlerinden biri oldu. UFI Avrupa Konferansı ile de kentimizin uluslararası görünürlüğünü artırmayı, yeni iş birliklerine zemin hazırlamayı ve İzmir'in küresel fuarcılık ağındaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Konferans kapsamında düzenlenecek kültürel ve teknik gezilerle de katılımcılara İzmir'in tarihi, kültürel ve turistik değerlerini tanıtacağız" diye konuştu.

İZMİR TANITILACAK

Konferans programı kapsamında katılımcılar için Efes Antik Kenti, Kemeraltı ile şehir merkezini de kapsayan farklı yerlere teknik ve kültürel geziler düzenlenecek. Organizasyon boyunca delegelere İzmir'in tarihi, kültürel ve turistik değerleri tanıtılacak.

Konferansın hem fuarcılık sektöründe yeni iş birliklerine katkı sunması hem de İzmir'in fuarlar kenti kimliğini uluslararası ölçekte daha görünür hale getirmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

