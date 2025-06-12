53. İstanbul Müzik Festivali\'nde Capuçon ve Kantorow Rüzgarı

53. İstanbul Müzik Festivali kapsamında viyolonselist Gautier Capuçon ile piyanist Alexandre Kantorow, sanatseverlerle buluştu.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki (CRR) konserin ilk yarısında Ludwig van Beethoven'ın Sihirli Flüt Operası'ndan "Bei Mannern, welche Liebe fühlen" üzerine 7 çeşitleme WoO46, Johannes Brahms viyolonsel sonatı No.2, Fa Majör Op.99 eserleri yorumlandı.

İkinci yarıda ise Olivier Messiaen'in Louange a l'eternite de Jesus, Cesar Franck'ın (düz. J. Delsart) Keman Sonatı, La Majör FWV 8 eserlerine yer verildi.

Programa izleyiciler yoğun ilgi gösterdi.

53. İstanbul Müzik Festivali, 26 Haziran'a kadar, 22 konserde, NDR Elbphilharmonie Orchester, Camerata Salzburg, Geneva Camerata, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Slovak Filarmoni Korosu gibi önemli toplulukların yanı sıra Fazıl Say, Frank Peter Zimmermann, Rafal Blechacz ve Anastasia Kobekina'nın arasında olduğu 45'in üzerinde ismi ağırlayacak.

Festivalin tüm programına dair bilgi "muzik.iksv.org" adresinden edinilebiliyor.

Gautier Capuçon ve Alexandre Kantorow hakkında

Ödüllü viyolonselist Gautier Capuçon geçen yıl Olimpiyat meşalesini taşıyan isimler arasındaydı. Sanatçı, Edinburg, Salzburg, Verbier gibi festivallerin düzenli konuğu olarak yer alıyor.

Dünyanın önde gelen orkestraları ve şefleriyle çalan sanatçının bu sezon programında Deutsche Berlin Senfoni, Leipzig Gewandhaus Orkestrası, Frankfurt HR Senfoni, Oslo Filarmoni, Paris Orkestrası, Philadelphia Orkestrası ve Viyana Filarmoni ile konserleri, La Scala Orkestrası ile Avrupa turnesi, Jean-Yves Thibaudet ile Asya turnesi ve Evgeny Kissin, Gidon Kremer ve Maxim Rysanov ile Şostakoviç'in 50. yıl dönümü nedeniyle bir oda müziği turnesi dikkati çekiyor.

Piyanist Alexandre Kantorow da 30 milyondan fazla kişinin izlediği 2024 Paris Olimpiyatları açılış töreninde çaldı. Aynı yıl Gilmore Sanatçı Ödülü'nü kazanan en genç piyanist oldu.

Kantorow, 2019'da 22 yaşındayken ise Çaykovski Yarışması'nda birincilik kazanan ilk Fransız piyanist olarak yarışmanın tarihinde daha önce sadece üç kez verilmiş büyük ödülü de layık görüldü.

Sanatçı, bugüne kadar Sokhiev ile Berlin Filarmoni, Honeck ile Pittsburgh Senfoni, BBC Proms'ta Petrenko ile İngiliz Kraliyet Filarmoni, Gardiner ile Fransa Radyo Filarmoni, Gergiev ile Mariinsky Tiyatro Orkestrası ve Fischer ile Budapeşte Festival Orkestrası dahil pek çok orkestra eşliğinde konser verdi.