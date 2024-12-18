55 Yaşındaki Başkanın Futbol Aşkı: Hem Futbolcu Hem Başkan

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55 yaşındaki futbolcu başkan, babalarıyla birlikte futbol oynadığı gençlerle sahada ter döküyor

Futbol aşkından vazgeçmeyen 55 yaşındaki başkan, yeri geliyor sahada top koşturuyor yeri geliyor malzemecilik yapıyor

Şükrü Baytar: "Ben kulüpte başkanlık, futbolcu ve takımının malzemeciliğini yaparken ayrıca kamu işçisi olarak çalışıyorum"

19 yaşındaki Görkem Timuçin: "Babam futbolu bıraktı ve o hala devam ediyor"

HATAY - Hatay'da yaşayan ve 41 yıldır futbol aşkıyla meşin yuvarlağın peşinde ter döken 55 yaşındaki Şükrü Baytar, Kumlu Belediyespor futbol takımında; futbolcu, kulüp başkanlığı ve malzemecilik yaparken aynı zamanda kamu da işçi olarak çalışıyor. Futbol aşkından vazgeçmeyen Baytar, yıllar önce birlikte futbol oynadığı arkadaşlarının evlatlarıyla birlikte yeşil sahada ter döküyor.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Şükrü Baytar, küçüklük yaşlarında merak sardığı futbolda 14 yaşında meşin yuvarlığın peşinde koşmaya başladı. Futbola olan ilgisi ve merakı hiç bitmeyen Baytar, geçtiğimiz yıllarda Hatay 1.amatör kümede mücadele eden Kumlu Belediyespor'da başkan olarak görev yapmaya başladı. İlerleyen yaşına rağmen yeşil sahadan da kopmayan Baytar, kulüpte başkanlığı görevini yürütürken futbolcu ve malzemeci olarak da görevlerini yerine getirmeye devam etti. Takım arkadaşlarının babalarıyla da birlikte futbol oynayan Baytar'ın azmi ve başarısı takdir toplarken ilçede yaşayan gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak futbolla hayata tutundurmak çalışmalarını sürdürüyor.

"Ben kulüpte başkanlık, futbolcu ve takımının malzemeciliğini yaparken ayrıca kamu işçisi olarak çalışıyorum"

14 yaşından beridir 41 yıldır futbol oynadığını ve 55 yaşında olmasına rağmen kulüpte hem başkan, hem futbolcu, hem de malzemecilik yaptığını dile getiren Şükrü Baytar, "Kamuda işçi olarak çalışıyorum. 14 yaşından yani 41 yıldır futbol oynuyorum. Futbolu çocukluğumdan beri seviyorum. Öncelerden toprak sahada oynuyordum, şimdi ise çim sahaları görünce oyun oynama iştahım artıyor. Çocuklarımızın sokaklarda boşu boşuna gezmemesi için gündüz işimde çalıştıktan sonra bu saatlerde zamanımı bu çocuklara ayırıyorum. Ben kulüpte başkanlık yaparken futbolda oynuyorum ve ayrıca futbol takımının malzemeciliğini yaparken bu arada kamu işçisi olarak çalışıyorum. Bu işleri severek yapıyorum ve bu yüzden hiç yorulduğumu hissetmedim. Geçen yıl futbol takımı 2. Ligden 1. Lige çıktı. Geçen yıl 5 maçta forma giydim ve her maçta kadrodaydım. Takımda ilk on birde oynamaktan güzel bir şey yok. Çocuklar beni küçükken tanırlar. Ben çocukların babalarıyla oynamıştım. Şimdi ise kendileriyle oynuyorum. İleride onların çocuklarıyla da birlikte oynarım" dedi.

"Başkanımız, babamın gençliğinden beri futbol oynuyor ve benim gençliğime de yetişti"

Babasının takım arkadaşı olan kulüp başkanıyla futbol oynadığını belirten 19 yaşındaki Görkem Timuçin, "Başkanımız, babamın gençliğinden beri futbol oynuyor ve benim gençliğime de yetişti. Başkanımın yaşına bakmayın. Dinamit gibidir. Şimdi depar atsa beni bile geçer. Babamın arkadaşı olduğu için uzun zamandır tanıyorum. Babamla birlikte oynuyordu. Babam futbolu bıraktı ve o hala devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Takımımızda 14 yaşlarında olanlarda var, böyle 55 yaşlarında futbolcumuzda var"

Kumlu Belediyespor Belediye Teknik Direktörü İbrahim Özcan, 55 yaşındaki Şükrü Baytar'ın davranışlarıyla takımdaki futbolculara örnek olduğunu belirterek "Takımımızda 14 yaşlarında olanlarda var, böyle 55 yaşlarında futbolcumuzda var. Hem başkan hem de futbolcu olarak abilik yapıyor. Şükrü abi takımın her şeyidir. Yeri geliyor başkan, yeri geliyor da malzemeci olarak her türlü ihtiyacımızı karşılıyor" ifadelerini kullandı.