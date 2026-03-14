58. Türkiye Sineması Ödülleri Sahiplerini Buldu

14.03.2026 12:12
SİYAD, Biket İlhan ve Selma Güneri'ne Onur Ödülü, Susma Bitsin Platformu'na Emek Ödülü verdi.

Sinema Yazarları Derneğince (SİYAD) gerçekleştirilen 58. Türkiye Sineması Ödülleri'nde "Onur ve Emek" ödüllerini alacak isimler belirlendi.

SİYAD'dan yapılan açıklamaya göre, senarist, yapımcı ve yönetmen Biket İlhan'a verilen "Onur Ödülü" bu yılki sahiplerinden ilki oldu.

Yönetmenliğe bakışını "Derdi olmayan yönetmen olmaz" ifadesiyle tanımlayan İlhan, "Mavi Gözlü Dev", "Sokaktaki Adam" ve "Yarım Kalan Mucize" başta olmak üzere pek çok başarılı filmiyle hafızalara kazındı.

İlhan, aynı zamanda Film Yönetmenleri Derneği (FİLM-YÖN) Başkanı olarak pek çok genç sinemacıya da rehberlik etti.

Henüz 15 yaşındayken kazandığı Altın Portakal ödülüyle sinema tarihine geçen oyuncu ve ses sanatçısı Selma Güneri ise diğer "Onur Ödülü"nün sahibi oldu.

"İstanbul'un Kızları", "Son Kuşlar" ve "Ben Öldükçe Yaşarım" filmleriyle seyircinin hafızasına kazınan Güneri, Halit Refiğ, Aram Gülyüz, Türker İnanoğlu ve Feyzi Tuna gibi Yeşilçam'ın önemli isimleriyle birlikte çalıştı. Güneri, en son 2011'de "Dinle Sevgili" dizisi için kamera karşısına çıktı."

Bu yılki "Emek Ödülü"nün sahibi ise bireysel bir isim yerine sinema, televizyon ve tiyatro sektöründe kadın haklarının korunmasını amaçlayan Susma Bitsin Platformunun oldu. 2018'de sinema sektöründe kadın emeğinin görünür kılınması ve güvenilir çalışma alanlarının oluşturulması için kurulan platform, sektördeki iletişim ağını açık tutma amacıyla paneller ve çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Kaynak: AA

Advertisement
