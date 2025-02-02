5G Altyapısı Bu Yıl Tamamlanacak

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6 Nisan 1920

1- 5G'nin teknik altyapısı bu yıl tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

?"Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, bu yıl ihalesi yapılması planlanan 5G'nin teknik altyapısına odaklanacak"

?"Kurum, 2026'da hizmete sunulması planlanan 5G için yıl sonuna kadar teknik altyapı çalışmalarını ve yetkilendirmeleri tamamlayacak"

(Arife Yıldız Ünal-Eda Topçu/Ankara)

2- AK Parti, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin "ilk yargı paketi" için çalışma başlattı

"1. Yargı Paketi" olarak adlandırılacak kanun teklifinde cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına, 2 yıl ve altında kısa süreli hapis cezası gerektiren suçlarda belirli sürenin cezaevinde geçirilmesine veya zorunlu kamu hizmetinde çalıştırılmaya yönelik düzenlemeler yer alacak

(Kemal Karadağ/TBMM)

3- Orman köylülerinin yangınla mücadele kapasitesi güçlendiriliyor

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından pilot olarak belirlenen 10 köyde yangın önleme, erken söndürme ve acil müdahale eğitimleri verilirken "acil durum tahliye planları" oluşturuldu

Özel acil durum tatbikatları gerçekleştirilerek, köylüler muhtemel yangınlara karşı hazır hale getirildi

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

4- 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - AA'nın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı kapsamında hazırladığı haberlerden başlıklar:

Depremde eşi ve çocuklarını kaybeden baba, acısını mezarlıkta dindirmeye çalışıyor

(Gökhan Çalı/Kahramanmaraş) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Depremde ölen baba ve annesinin hakkını savunmak için cübbesiyle hukuk mücadelesi veriyor

(Lale Köklü/Hatay) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Depremde 400 kişinin öldüğü mahallenin muhtarı, eski günlere dönmeyi umut ediyor

(Muzaffer Çağlıyaner/Osmaniye) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Diyarbakır'da "yerinde dönüşüm" ile 230 depremzede aile yeni evlerine yerleşti

(Ahmet Kaplan/Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Adıyamanlı aile depremde telef olan hayvanlarına devlet desteğiyle tekrar kavuştu

(Orhan Pehlül/Adıyaman) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturuyor

Atölyelerde çocukların ve gençlerin keyifli vakit geçirmesinin yanı sıra kendilerini keşfetmesi, becerilerini geliştirmesi, üretim tecrübesi kazanmaları ve eğitimlerine katkı sağlanması amaçlanıyor

3D Kalem Yazıcı atölyesine katılan Deniz Elya Çelikbaş:

"Burada farklı farklı bir sürü atölye var. Atölyede bir şeyler yapmak çok zevkli. Burada öğrendiklerimi okuldaki arkadaşlarıma da öğreteceğim"

Öğrenci velisi Ümmügülsüm Akay:

"Aktiviteler, atölyeler çok güzel. Oğlumun eğitim hayatına katkıda bulunacağını düşünüyorum"

(Fatih Gökbulut-Efsa Çağla Yavuz/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Bilinçsiz "sarı serum" kullanımı solunumu aniden durdurma riski taşıyor

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Demirtaş:

"Bunlar, şoka sebep oluyor, hasta saniyeler içinde solunum arrestine girip hayatını kaybedebiliyor"

"Evde Rus ruleti oynamak istiyorsanız bu tür ilaçları evinizde kendinize uygulattırabilirsiniz ancak zararları çok büyük. Evde böyle bir uygulamayı yaptırmak, hayatımızla oynamak gibi"

(Dilhan Türker Yıldız/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- DOSYA HABER/ÖNCE GÖLDÜ, ŞİMDİ ÇÖL - Orta Asya'nın en büyük çevre felaketi Aral Gölü'nün kuruması

Eski kıyılarından 170 kilometreye kadar geri çekilen Aral'ın kuruyan tabanındaki 4 milyon hektarlık alanda "dünyanın en genç çölü" olarak nitelendirilen Aralkum Çölü oluştu

Özbekistan Ekoloji, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü yetkilisi Zafar Eşankulov:

"Aral Gölü'nün kuruyan tabanının 3,2 milyon hektarı Özbekistan'a ait ve şimdiye kadar bunun 2 milyon hektara yakını ağaçlandırıldı"

(Bahtiyar Abdülkerimov/Taşkent) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- ABD, Kanada, Meksika ve Çin'e uyguladığı tarifelerle ticaret savaşının fitilini ateşledi

ABD, 2023'te, Trump'ın yüzde 25 gümrük vergisi başlattığı Kanada ve Meksika'dan 1 trilyon doların üzerinde ithalat yaparken yüzde 10 ek tarife getirdiği Çin'den de yaklaşık 448 milyar dolar mal ve hizmet satın aldı

Tarifelerin başta otomotiv ve enerji olmak üzere, tarımdan imalata çeşitli sektörleri etkilemesi ve fiyat artışlarına neden olması bekleniyor

(Dilara Zengin- Sevgi Ceren Gökkoyun/Washington/New York)

9- İklim değişikliği insanlarda ruhsal sorunlara yol açabiliyor

İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umut Mert Aksoy:

"İklimdeki değişiklikler, insanlarda birtakım ruhsal sorunlara yol açabiliyor. Özellikle gençlerde etkisizlik, çaresizlik, bu durumu değiştiremeyeceklerine karşı olan umutsuzluk duyguları kronik bir şekilde ansiyete, depresyon ve bu durumla baş etmede yetersizlik duygularına neden oluyor"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- TİHEK, kiracıya otopark kullandırılmamasını "ayrımcılık" saydı

Kiracının otopark kullanımı için ev sahibinden izin almak zorunda bırakılması, izin almaması halinde otoparkı kullanamayacağı yönündeki site yönetimi kararını "servet temelinde ayrımcılık" olarak kabul eden TİHEK, ev sahibi ile site yönetimine 70'er bin lira idari para cezası uyguladı

(İsmet Karakaş/Ankara)

11- Antik kentlerde iz sürüp eski zamanların oyunlarını gün yüzüne çıkarıyor

Çocukluk merakının peşine düşerek antik dönemlerin oyunlarını araştıran Gökçen Göksel:

"Bugün bildiğimiz 'dokuz taş', antik dönemde 'dokuz, sekiz, altı dilimli dokuz taş' olarak adlandırılıyordu. Mangala, o dönemde 'mancala' adıyla taşlara kazınarak oynanıyordu, Osmanlı döneminde de popüler hale gelen bir oyun. Tavlanın bilinen ilk versiyonu 'on iki çizgi, 'işaret oyunu' olarak geçiyor"

"Antik kentlere gittiğimizde bu oyunların yanından fark etmeden geçiyoruz. Bunu fark ettikten sonra ben de bazı oyunları günümüze uyarlayıp oynanabilir hale getirmek istedim"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- DOSYA HABER/SNOWBOARD YILDIZLARI - Snowboardda "test kayakçılığından" milli sporculuğa

Kayseri'de yarışların başlangıç ve bitiş sistemlerinin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol eden "test kayakçısı" olarak 8 yaşında snowboard yapmaya başlayan Ömer Faruk Deliktaş, milli takımla uluslararası başarılar elde etmek istiyor

(Talha Koca/Erzurum) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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