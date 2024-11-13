6 Aylık Delal Bebek Ankara\'ya Sevk Edildi

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MARDİN'de böbrek tümörü ve agranülositoz tanısı konulan olan 6 aylık Delal bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda böbrek tümörü ve agranülositoz (Vücutta ani ve sık gelişebilen kan hastalığı) tanısıyla tedavi gören 6 aylık Delal Ç.'nin ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi. Delal Ç, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'ndan Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi.