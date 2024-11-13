6 Aylık Delal Bebek Ankara'ya Sevk Edildi - Son Dakika
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6 Aylık Delal Bebek Ankara'ya Sevk Edildi

6 Aylık Delal Bebek Ankara\'ya Sevk Edildi

Mardin'de böbrek tümörü ve agranülositoz tanısı konulan Delal bebek, ambulans uçakla sevkedildi.

13.11.2024 00:39
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MARDİN'de böbrek tümörü ve agranülositoz tanısı konulan olan 6 aylık Delal bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda böbrek tümörü ve agranülositoz (Vücutta ani ve sık gelişebilen kan hastalığı) tanısıyla tedavi gören 6 aylık Delal Ç.'nin ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi. Delal Ç, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'ndan Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi.

Kaynak: DHA

Böbrek, Mardin, Ankara, Bebek, Son Dakika

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