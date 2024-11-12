6 Aylık Delal Bebek Ankara'ya Uçakla Sevk Edildi

Güncel

Mardin'de sağlık sorunları yaşayan 6 aylık Delal bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda böbrek tümörü ve Agranülositoz (Vücutta ani ve sık gelişebilen kan hastalığı) tanısıyla tedavi gören 6 aylık Delal Ç'nin ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

Delal Ç, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'ndan Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi.