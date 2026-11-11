6. Çin-Avrupa düşünce kuruluşları forumu Sofya'da 100'ü aşkın uzmanı buluşturdu

6. Çin-Avrupa düşünce kuruluşları forumu Sofya'da 100'ü aşkın uzmanı buluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin-Avrupa Diyaloğu temasıyla düzenlenen 6. Çin-Orta ve Doğu Avrupa Üst Düzey Düşünce Kuruluşları Forumu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapıldı. Foruma Bulgaristan, Hırvatistan, Romanya, Sırbistan ve diğer ülkelerden 100'ü aşkın uzman ve akademisyen katıldı.
SOFYA, 11 Kasım (Xinhua) -- Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 6. Çin-Orta ve Doğu Avrupa Üst Düzey Düşünce Kuruluşları Forumu, 9 Kasım 2026.
"Çin-Avrupa Diyaloğu: Sinerjileri Genişletmek ve Kazan-Kazan Geleceğini Kucaklamak" temasıyla düzenlenen 6. Çin-Orta ve Doğu Avrupa Üst Düzey Düşünce Kuruluşları Forumu pazartesi günü Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlendi.
Foruma Bulgaristan, Hırvatistan, Romanya, Sırbistan ve diğer ülkelerden 100'ü aşkın uzman ve akademisyen katıldı. (Fotoğraf: Zhou Hailun/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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