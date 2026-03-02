6 Nisan 1920 Gündemi - Son Dakika
6 Nisan 1920 Gündemi

02.03.2026 00:10
Özgür Özel, Mahinur Özdemir Göktaş, Müsavat Dervişoğlu ve Zafer Sırakaya'nın etkinlikleri güncel.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde, "Milletle Birlikte, Milletin Emrinde" buluşmasına iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve "Sigarasız Köy" Tazlar köyünü ziyaret edecek, "Yeşilay Haftası Buluşması, "İftara 5 Kala Programı", teşkilat iftarı ve Emirdağ sahur programına katılacak.

(Afyonkarahisar/14.30-23.15)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Osmaneli ilçesindeki Sakarya Salonu'nda iftar programına iştirak edecek.

(Bilecik/18.59)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenecek halk iftarına ve gençlik buluşmasına katılacak.

(Viyana)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın 4. çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Hafıza ve Hakikat: 28 Şubat ve Dezenformasyonlar Paneli"ne katılacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki dördüncü maçında Sırbistan'ı ağırlayacak.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izleyecek.

(İstanbul/21.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 28. haftası, Manisa FK-Arca Çorum FK maçıyla sona erecek.

(Manisa/20.00)

3- Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'deki ilk çeyrek final maçında Eczacıbaşı Dynavit ile Göztepe karşılaşacak.

(İstanbul/17.00)

***

Kaynak: AA

