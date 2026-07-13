6 Nisan 1920 Gündemi: Siyaset, Ekonomi ve Spor - Son Dakika
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6 Nisan 1920 Gündemi: Siyaset, Ekonomi ve Spor

13.07.2026 00:12
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 15 Temmuz sempozyumuna katılacak; bakanlar Pakistan ve Mısır’da temaslarda bulunacak. Merkez Bankası ödemeler dengesini, TÜİK ciro endeksini açıklayacak. Dışişleri Bakanı Fidan Ukrayna zirvesine katılacak; İran-ABD gerilimi ve Gazze ateşkesi izleniyor. 2. Lig fikstür çekimi yapılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, SETA Vakfı tarafından düzenlenecek "Onuncu Yılında 15 Temmuz" konulu sempozyuma katılacak.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pakistan ziyareti kapsamında yetkililerle bir araya gelecek, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 9. Kadından Sorumlu Bakanlar Konferansı'nın kapanış törenine iştirak edecek.

(İslamabad)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mısır Milli Günü kapsamında düzenlenecek resepsiyona katılacak.

(Ankara/20.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini duyuracak.

(İstanbul/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ciro ve ticaret satış endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak.

(Paris)

2- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata rağmen Tahran'ın saldırıları gerekçe göstererek Hürmüz Boğazı'nı kapattığını açıklaması ile ABD'nin saldırılarına ve İran'ın bölgedeki misillemelerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Nesine 2. Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/14.00)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 6 Nisan 1920 Gündemi: Siyaset, Ekonomi ve Spor - Son Dakika

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