6 Şubat Depremleri'nde Hayatını Kaybedenler, Ceyhan'da Anıldı

Güncel

(ADANA)- 6 Şubat Depremleri'nin 2'nci yılı dolayısıyla Ceyhan'da iki etkinlik düzenlendi. Bu çerçevede Ceyhan Asri Mezarlığı'nda anma törenini ardından Ceyhan Cemevi'nde yemek verildi.

Ceyhan'da 6 Şubat Depremleri'nin ikinci yılı dolayısıyla hayatını kaybedenleri anmak amacıyla 2 etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda önce Ceyhan Asri Mezarlığı'nda anma töreni düzenlenerek hayatını kaybeden yurttaşlar için dualar okundu. Akşam da Ceyhan Cemevi'nde hayatını yemek verilerek dualar edildi.

Programa, Ceyhan Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Belediye Başkan Vekili Alaattin Yıldırım. Ceyhan Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ve Ceyhan Cemevi Başkanı Bahadır Odabaşı ve ilçedeki kurum amirleri, muhtarlar, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

"O günü hala unutmuyoruz ve unutturmayacağız"

Açılış konuşmasını yapan Ceyhan Cemevi Başkanı Odabaşı, "O günü hala unutmuyoruz ve unutturmayacağız. Bizler ve Türkiye'de bulunan cemevlerimiz depremin ilk dakikasından itibaren faaliyete geçti ve vatandaşlarımızın barınma, yemek ve giyecek ihtiyaçlarını karşılamak için 2 ay boyunca mücadele etti. Bizler Ceyhan Cemevi olarak, 2 ay boyunca 300 kişi yatılı olmak üzere ve bin kişi yemekli olmak üzere depremzedelerimizi ağırladık. Ceyhan'da kurulan toplanma merkezlerinin tüm yemek ihtiyaçlarını karşıladık. Bu ihtiyaçları karşılamamızda bizlere destek veren başta Ceyhan Kaymakamlığı'na, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, sanatçı Haluk Levent'e, AFAD Müdürlüğü'ne ve vatandaşlarımıza sonsuz teşekkür ederim" dedi.

Kaymakam Ramazan Kurtyemez ise şunları söyledi:

"6 Şubat'ın üzerinden iki yıl geçti. 6 Şubat yüreğimizde derin acılar bıraktı. Yükselen her bir feryat milletimizin kalbinde yankı buldu. Enkazın altından kurtarılarak çıkan, hayata tutunan her bir can, her bir nefes, milletimizin umudunun, yeniden ayağa kalkma kararlılığının sembolü oldu. Milletçe el ele vererek, omuz omuza gösterdiğimiz dayanışma hamdolsun asrın felaketini, asrın birlikteliğine dönüştürdü. Hep birlikte tek yürek olduğumuzda zorlukların üstesinden nasıl geldiğimize tüm dünya bir kez daha şahit oldu. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi: 'Deprem şehirlerimizi tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz.' Çünkü biz, bir oluruz, zorluklar karşısında dimdik dururuz. Asrın felaketinde hayatını kaybeden canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun."

Program, Turabi Kaya'nın duaları, gülbenkleri ve zakir Halil Yıldırım'ın deyişleri ile son buldu.