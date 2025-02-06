6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılı... Bakan Güler Hatay'da

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında Hatay'daki Narlıca Deprem Şehitleri Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla Hatay'a gitti. Bakan Yaşar Güler, depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımız için Narlıca Deprem Şehitleri Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine katılarak mezarlara karanfil bıraktı" denildi.