(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında Hatay'daki Narlıca Deprem Şehitleri Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine katıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla Hatay'a gitti. Bakan Yaşar Güler, depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımız için Narlıca Deprem Şehitleri Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine katılarak mezarlara karanfil bıraktı" denildi.
Son Dakika › Güncel › 6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılı... Bakan Güler Hatay'da - Son Dakika
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