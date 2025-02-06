6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılı… CHP Genel Başkanı Özel: "Bu Büyük Acıyı Tekrar Yaşamamayı Umut Ediyoruz" - Son Dakika
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6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılı… CHP Genel Başkanı Özel: "Bu Büyük Acıyı Tekrar Yaşamamayı Umut Ediyoruz"

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında Kahramanmaraş’taki Kullar Deprem Şehitliği’ni ziyaret ederek, yaşamını yitirenlerin kabrine karanfil bıraktı.

06.02.2025 14:48  Güncelleme: 15:27
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Haber: Ahmet ÜN - Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(KAHRAMANMARAŞ) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında Kahramanmaraş'taki Kullar Deprem Şehitliği'ni ziyaret ederek, yaşamını yitirenlerin kabrine karanfil bıraktı.

6 Şubat depremlerinin ikinci yılında bölgede temaslarını sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesindeki Kullar Deprem Şehitliği'ni ziyaret etti. Beraberindeki çok sayıda partiliyle yaptığı ziyarette Özel, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenlerin kabri başında dua ederek, karanfil bıraktı.

Depremzede ailelere başsağlığı ve geçmiş olsun temennisinde bulunan Özel, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bugün, 6 Şubat depreminin ikinci yıl dönümünde Genel Başkan Yardımcılarımız, milletvekillerimizle, Parti Meclisi üyelerimizle birlikte buradayız. Ben, 2 yıl önce 7 Şubat günü dağ yollarından Nurhak'a gelmiştim. Belediye Başkanımız Kullar'daymış. Polis memurumuz bizi buraya getirdi. İlk kez belediye başkanımızla birlikte sizlerle burada buluştuk. O gün ikinci depremde çoğunluğu evine ekmek pişirmek için, malzeme almak için, kimi öğle namazı abdesti almak için çok sayıda çoğunluğu da kadın canlarımız toprak altına kalmıştı. O gün hava şartlarından ötürü kimse buraya ulaşmamıştı. Bazı evlerde yangınlar vardı. Bugün iki yıl sonra şehitlikte bir araya geldik. Depremde hem Kullar'da hem Nurhak'ta 11 şehrimizde resmi kayıtlara göre hayatını kaybeden 53 bin vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu büyük acıyı tekrar yaşamamayı umut ediyoruz. Annemler hep şunu söylediler, 'Biz yandık, başkası yanmasın Allah kimseye göstermesin' diye. Bugün burada edilebilecek iyi dua bu. Allah devletimize, milletimize böyle bir acı yaşatmasın diliyorum."

Özel, Deprem Şehitliği'ni ziyaretinin ardından Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan ile makamında bir araya geldi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılı… CHP Genel Başkanı Özel: 'Bu Büyük Acıyı Tekrar Yaşamamayı Umut Ediyoruz' - Son Dakika

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