
6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı… CHP Genel Başkanı Özgür Özel 6 Şubat Depremlerinin Yıldönümünde Malatya'da Olacak

05.02.2026 11:11  Güncelleme: 11:49
Özgür Özel, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümünde Malatya’ya geliyor. Özel, Malatya’da deprem şehitliğini ziyaret edecek, saat 19.00’da depremde yaşamını yitirenler için okutulacak mevlite katılacak.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümünde Malatya'ya geliyor. Özel, Malatya'da deprem şehitliğini ziyaret edecek, saat 19.00'da depremde yaşamını yitirenler için okutulacak mevlite katılacak.

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Özel'in Malatya programına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Depremin yıl dönümünde anılarımız, o güne dair yaşadıklarımız yeniden akıllara geliyor. Malatya'mız çok büyük, iki ayrı felaketi bir gün içerisinde yaşadı ve Malatya ile birlikte bölgemizde yaklaşık 11 il bu depremden etkilendi. Deprem sırasında kaybettiğimiz vatandaşlarımızı bir kez daha anıyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Malatya'mızı yeniden ayağa kaldırmak için o günden bugüne hep birlikte uğraşıyoruz. Ancak hala Malatya'mız eski günlerine duyduğu özlemi koruyor."

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel deprem bölgesi ziyaretlerini sürdürüyor"

Yıldız, CHP Genel Başkanı Özel'in deprem bölgesi ziyaretlerini sürdürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Sadece Malatya değil; Türkiye'de 11 ili etkileyen depremin yıl dönümünde Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, salı günü grup toplantısını Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdi ve cuma gününe kadar her gün ayrı bir ilde olmak üzere deprem bölgesi ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor."

"Deprem şehitliğini ziyaret edecek"

Program akışına ilişkin bilgi veren Yıldız, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Birinci depremin gerçekleştiği saatlerde Genel Başkanımız Adıyaman'da olacak. Ardından cuma namazında Malatya Erkenek'te olacak ve namaz çıkışında, saat 13.24'te meydana gelen depremin saatinde, Erkenek Fay Hattı'nın bulunduğu beldemizde bir basın açıklaması gerçekleştirecek. Erkenek'ten sonra depremden en çok etkilenen ilçemiz olan Doğanşehir merkezde ziyaretlerde bulunacak. Depremin yine çok etkilediği Polat ve Ören köylerini ziyaret edecek ve Akçadağ merkezinde de bir ziyaret gerçekleştirecek. Daha sonra Malatya şehir mezarlığında bulunan deprem şehitliğini ziyaret edecek ve buradaki deprem anıtına karanfil bırakacak. Akşam saat 19.00'da yine Malatya'da bir mevlit okutacağız ve Malatya sivil toplumuyla bir etkinlikte buluşacağız."

"Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı sosyal tesislerin açılışı yapılacak"

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin deprem sonrası Malatya ilçelerinde yaptığı sosyal tesis açılışının gerçekleşeceğini belirten Yıldız, "Depremden sonra Malatya'nın yaralarını sarmaya katkı sunmak amacıyla her büyükşehir belediyesinin bölgenin bir iline görevlendirildiği çalışmalar kapsamında; Muğla Büyükşehir Belediyemizin Arapgir'de, Kuluncak'ta, Arguvan'da ve Doğanşehir'de yaptığı çeşitli sosyal tesislerin açılışlarını da gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Yıdız, "Yapacağımız tüm etkinliklere bütün Malatyalıları davet ediyoruz. Bu vesileyle bir kez daha tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Özgür Özel, Etkinlik, Malatya, Deprem, Güncel, Son Dakika

