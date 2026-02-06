6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı... Konak Belediye Meclisi'nde Hayatını Kaybedenler Anıldı

(İZMİR) - Konak Belediye Meclisi'nin şubat ayı ikinci oturumunda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "İnsan hayatından daha önemli hiçbir şey yok. Canlarımızı korumanın ötesinde, bir devletin, bir belediyenin, bir toplumun daha önemli bir gündemi olamaz. Ülkenin tek gündemi dirençli kentler yaratmak olmalı. Bu yöndeki her çalışma, kim tarafından yapılıyorsa yapılsın, bizim için çok kutsal" dedi.

Konak Belediye Meclisi şubat ayının ikinci birleşimini Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Toplantıda, üçüncü yılında Kahramanmaraş merkezli depremlere hayatını kaybedenler unutulmadı ve meclis grupları söz alarak depremde yitirilen canları andı.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, dirençli kentler vurgusu yaparak ülkenin en önemli gündeminin deprem gerçeği olduğunu belirterek, "Deprem en önemli konu. Ülkenin tek gündeminin deprem olması gerekiyor. İnsan hayatından daha önemli hiçbir şey yok. Canlarımızı korumanın ötesinde, bir devletin, bir belediyenin, bir toplumun daha önemli bir gündemi olamaz. Çocuklarımızı, bebeklerimizi, eşimizi, dostumuzu kaybettik. Ülkenin tek gündemi dirençli kentler yaratmak olmalı. Bu yöndeki her çalışma, kim tarafından yapılıyorsa yapılsın, bizim için çok kutsal" dedi.

Meclis gündeminde yer alan önemli konulardan biri de turizm oldu. Turizm Geliştirme, Tarihsel ve Kültürel Değerleri Koruma ile Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen "Turizm olanaklarının tanıtımı ile ilgili Konak Tanıtım Kiti hazırlanması" oybirliğiyle kabul edildi. Önerge doğrultusunda yapılacak çalışmalar sonucunda, Konak Belediyesi resmi web sitesinden erişilebilen dijital rotalar hazırlanacak. İlgili müdürlükler ortak çalışma gerçekleştirerek Konak'ın turizm potansiyelini ortaya çıkaran ve tanıtan broşür ve kitapçıklar hazırlanacak.

"İnsanlık onuruna yaraşır bir ücret verme konusunda gayret içerisindeyiz"

Dilek ve öneriler bölümünde gelen soruları yanıtlayan Başkan Mutlu, ücretler konusunda açıklama yaptı. Başkan Mutlu, Konak Belediyesi'nin çalışanlarına insanlık onuruna yakışan bir ücret vermek için yoğun gayreti olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Sosyal dengeyi hiç ödemeyen devlet kurumlarının yanında Konak Belediyesi her bir memuruna tam 30 bin lira artı para ödüyor. Ayrıca toplu iş sözleşmesinden kaynaklı, 2026 yılının ilk altı aylık döneminde hayata geçen tabloyu da isterseniz verebilirim. Şu anda Konak Belediyesi'nde en düşük ücret 66 bin artı 11 bin yemek ücretiyle birlikte toplam 77 bin liradır. İnsanlık onuruna yaraşır bir ücret verme konusunda yoğun bir gayret içerisindeyiz."

Altınpark'tan müjdeli haber

Başkan Mutlu, tarihi ayağa kaldırarak kent yaşamıyla bütünleştirecek Altınpark Çevre Düzenleme Projesiyle ilgili Kurul onayı müjdesini Meclis'e paylaştı. Altınpark, Kıllıoğlu Hamamı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce yapılacak sokak sağlıklaştırmasıyla bölgenin hak ettiği değere kavuşacağını belirten Mutlu, şöyle konuştu:

"Altınpark'ın restorasyon projeleri Koruma Kurulu'ndan geçti. Basmane'de Altınpark'ın tekrar bir değer olarak kamusal ziyarete açılması gündeme gelecek. Biliyorsunuz Kıllıoğlu Hamamı'nı da açmıştık. Altınpark'la beraber Basmane'de bir canlılık yaratacak. Büyükşehir Belediyesi de Basmane'de sokak sağlıklaştırma çalışmasına başlıyor. Tekil tekil yapılan çalışmaların bir araya gelmesiyle ve Büyükşehir'le de birlikte çalışınca oluşan farklı bir Konak'ı önümüzdeki üç yılın sonunda göreceğiz. Çok büyük bir altyapı faaliyeti var. Alsancak başta olmak üzere her yer kazıldı ama bu çalışmalar su, sel basmaması için yapılıyor. Altyapı çalışmaları dertlidir, üzer. Ama birinin de bu çalışmaları yapması gerekiyordu. Bu dönem bunu Büyükşehir ve Konak Belediyesi yapıyor. Bundan sonra rahat edelim diye yapılıyor."

"Çalışan, artı değer getiren bir nüfusun tekrar Konak'a gelmesi lazım"

Konak'ın nüfusuna dair gelen eleştirilere de yanıt veren Başkan Mutlu, Konak Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmalarını anlattı. Kentsel dönüşüme bir kez daha dikkat çeken Mutlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Konak'ta yoğun bir yapılaşma var. Bir yandan da mimar, mühendis elinden çıkmamış, bilimsel destek almamış binalar var. O binaların çoğu şu an terk edilmiş durumda, metruk. Biz geldiğimizden beri metruk bina yıkımı yapıyoruz. Bazı mahallelerimiz komple terk edilmiş. Bir, iki katlı miraslı evler kalmış, kimsenin oturmadığı. ya başka semte ya yurtdışına gitmişler. Şu ana kadar yıktığımız bina sayısı 200'ü geçti. Geçen hafta biz, Büyükşehir Belediyesi ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü, bir ekip oluşturduk. Özellikle Tepecik bölgesinde 14 tane evi yıktık. Kriminal olayların olduğu mahallelere girdik, büyük temizlik ve yıkım faaliyetlerini bir yandan yapıyoruz. Yeşildere'nin etrafı EXPO alanı ilan edildi, Büyükşehir Belediyesi büyük kamulaştırmalar yaptı, o bölge boşaltıldı. Kadifekale, heyelan bölgesi ilan edildi, boşaltıldı. Bir zamanlar kaçak yapılaşmaya ev sahipliği yapan Konak, bunların temizlenmesiyle nüfusunu yavaş yavaş bir yerlere göndermiş. Ama kentsel dönüşümle ve yıkılanların yerine yeni yaşam alanları yapıldığında nüfusu geri alacaktır. Önemli olan, nasıl bir nüfus aldığınız. Çalışan, artı değer getiren bir nüfusun tekrar Konak'a gelmesi lazım. Konak'ın tekrar ticarette, kültür ve sanatta birinci ilçe olması lazım. En büyük mücadelemiz de bunun için."