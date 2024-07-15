6. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali Başvuruları Başladı

Güncel

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle Balkon Film tarafından düzenlenen "6. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali"ne başvurular başladı.

Balkon Film'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl Filistin onuruna gerçekleştirilecek festival, 4-7 Ekim'de sinemaseverleri ağırlayacak.

Festivale ana temaya uygun olarak doğrudan ya da dolaylı olarak dostluk konusunu işleyen kısa filmler ile 23 Ağustos'a kadar "dostlukfilmfestivali.com" ve "filmfreeway" platformu üzerinden başvuru yapılabilecek.

Dünyanın dört bir yanından sinemacılarla sinemaseverleri ağırlayacak festivalde, "Ana Yarışma", "Kırk Yıllık Hatır" ve "İnsani Bakış-Filistin" bölümleri yer alacak.

Filistin'i odağına alan "İnsani Bakış" bölümüne katılacak Filistin temalı yapımlardan başvuru ücreti alınmayacak.

Etkinliğe birden fazla yapımla başvuru yapabilecek.

Program eylülde açıklanacak

Beyoğlu'nda gerçekleştirilecek festivalin ödülleri, jürisi, seçilen filmler ve etkinlikler eylül ayında açıklanacak.

Ana Yarışma bölümüne, doğrudan ya da dolaylı olarak dostluk kavramına işaret eden, 1 Ocak 2022 ve sonrasında yapılmış tüm kurmaca, animasyon ve deneysel kısa filmler katılabilecek. Filmlerin süresi jenerik dahil 20 dakikanın altında ve İngilizce alt yazılı olacak.

İnsani Bakış bölümünde Filistin'in dostluğuna ya da Filistinlilerin yaşadığı işgal, nakba-felaket, diriliş, Holokost, diaspora ve benzeri çatışmalara işaret eden tüm kısa film ve belgesellerin başvurusu alınacak. Bu bölüme, 1 Ocak 2013 ve sonrası çekilmiş filmler katılabilecek. Filmler jenerik dahil 30 dakikanın altında, İngilizce alt yazılı olacak.

Ana Yarışma yönetmeliğine uygun olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak dostluk kavramına işaret eden belgesel, deneysel, video-art ve kurmaca kısa filmler Kırk Yıllık Hatır ve Panorama bölümlerinde değerlendirilecek. Filmlerin süresi 30 dakikanın altında, İngilizce alt yazılı olacak. Bu kategorilere başvuracak filmlerin yapım yılında bir sınırlama olmayacak.