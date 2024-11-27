6 Yıl Sonra Gözaltı: Kız Çocuğu Cinayeti

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Arnavutköy'de 6 yıl önce baraj gölünde cesedi bulunan 5 yaşındaki kız çocuğun gözaltına alınan babası ile babanın iki eski eşi adliyeye sevk edildi.

Sazlıbosna Baraj gölünde 2018'de balık tutan bir kişinin oltasına takılması sonucu cesedi bulunan Melike E'nin ölümüyle ilgili gözaltına alınan baba Cahit E. (40) ve eski eşleri, ölen çocuğun annesi Meryem A. ile Zehra Ö'nün Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

Olay

Sazlıbosna Baraj gölünde 2018'de ölü bulunan Melike E'nin kardeşi E.E'nin, 22 Kasım'da okuldaki rehber öğretmenine "Babam kardeşimi öldürdü, göle attı." demesi üzerine durum polise bildirilmişti.

Pedagog eşliğinde olayla ilgili bilgisine başvurulan E.E'nin kardeşleri H.E. ve Ö.E. koruma altına alınırken, baba Cahit E. (40) ve eski eşleri, ölen çocuğun annesi Meryem E. ile Zehra Ö, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Çocuğuna şiddet uyguladığı ileri sürülen babanın emniyetteki ifadesinde, bakımsızlıktan ölen kızını poşete sarıp göle attığını söylediği öğrenilmişti.