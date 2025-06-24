60+ Konseri Mersin'de Yapıldı

Mersin Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi üyesi 60 yaş üstü vatandaşlar konser verdi.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, yetişkin üyeler geçen yıl Mersin Üniversitesi (MEÜ) bünyesinde açılan 60+ Tazelenme Üniversitesine kayıt yaptırdı.

İkinci sınıfa geçen 60 yaş üstü vatandaşlar, MEÜ Gençlik Akademisi'nde yıl sonu konseri vererek türküler seslendirdi.

Konsere, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Naci Yılmaz, MEÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı ve 60+ Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Prof. Dr. Duygu Vefikuluçay Yılmaz, ???????Mersin Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi Müdürü Mustafa Sarı da katıldı.