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60+ Tazelenme Üniversitesi Açıldı

60+ Tazelenme Üniversitesi Açıldı

ÇOMÜ, 60 yaş üstü bireyler için yeni eğitim fırsatları sunan Tazelenme Üniversitesi'ni başlattı.

21.10.2024 14:24
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ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından hayata geçirilen '60+ Tazelenme Üniversitesi' projesinin açılışı, oryantasyon programı etkinliği gerçekleştirildi. Açılış dersini veren ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu'nu, Tazelenme Üniversitesi'nde 60 yaş üstü büyüklerin, sosyal yönden gelişmeleri için özellikle güncel teknolojiden el sanatları ve diğer alanlara kadar nitelikli şekilde eğitimin planlandığını söyledi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından hayata geçirilen '60+ Tazelenme Üniversitesi' projesi 60 yaş ve üzeri tüm bireylere, öğrenmenin ve gelişmenin her yaşta mümkün olduğunu göstererek, onlara aktif ve üretken bir yaşam sürmeleri için yeni fırsatlar sunmayı amaçlıyor. Projenin açılışı, oryantasyon programı etkinliği ve ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu'nun açılış dersiyle başladı. Proje kapsamında 60 yaş üstü, 60 vatandaş birçok alanda 4 sene boyunca eğitim görecek.

'TÜRKİYE'DE 4 TANE ÖRNEĞİ VAR'

Proje hakkında bilgi veren ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, "60 yaş üstü büyüklerimizin, sosyal yönden gelişmeleri, özellikle güncel teknolojiden tutun el sanatları ve diğer alanlarda nitelikli şekilde eğitim planladığınız Tazelenme Üniversitesi'nin açılışındayız. Türkiye'de 4 örneği var. Biz 5'inci olduk ama biz ana kampüs sıfatını yükseköğretim kurumlarına almış durumdayız. Hocalarımız günlük esasıyla bu 60 yaş üstü büyüklerimize dersler verecekler. Çeşitli alanlarda, burada 60'a yakın gönüllü akademisyenimiz var. Bu etkinliklerimiz ve akademik çalışmalarımız farklı ölçeklerde artarak devam edecek" dedi.

'İNANILMAZ MUTLUYUM'

Kızının mezun olduğu üniversitede okuyacak olan Deniz Güzel çok mutlu olduğunu belirtip, "Kızım burada Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde 17 sene önce okudu, mezun oldu. Rektörlükte çalışmaya devam ediyor. Onun sayesinde bu programın olduğunu duydum. İnanılmaz mutluyum. Bizim için yeni bir sosyal aktivite gibi. Hem sosyalleşecek hem de güzel insanlarla tanışacağız. Hocaların eşliğinde bir iş birliği içinde böyle bir şeye devam etmek, bizi çok güçlendirecek, çok iyi olacak. Çok mutluyuz. Aktivitelere katılmayı çok seven biriyim.

Boş durmaktansa kendimi geliştirmek içinde bu benim için olağanüstü bir durum. Dört yıl sonra mezun olacağız gurur verici bir şey" diye konuştu

Kaynak: DHA

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