60 Yaşındaki Adam Atık Plastik Şeritlerden Sepet Yapıp Satıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

60 Yaşındaki Adam Atık Plastik Şeritlerden Sepet Yapıp Satıyor

60 Yaşındaki Adam Atık Plastik Şeritlerden Sepet Yapıp Satıyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Sezai Konaçoğlu, inşaatlardan topladığı atık plastik ambalaj şeritlerinden sepet yapıp satıyor. Dedesinden babasına, babasından da kendisine miras kalan sepet örücülüğünü sürdüren Konaçoğlu, inşaat bölgelerini gezerek paketlemede kullanılan plastik atık şeritleri topluyor. Şeritleri temizledikten sonra boy, şekil ve renklerine göre ayıran Konaçoğlu, çeşitli büyüklüklerde sepetler örüp satıyor. Konaçoğlu satışlardan gelir elde ederken plastik ambalaj şeritlerinin de geri dönüşümünü sağlıyor.

05.06.2024 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Sezai Konaçoğlu, inşaatlardan topladığı atık plastik ambalaj şeritlerinden sepet yapıp satıyor.

Dedesinden babasına, babasından da kendisine miras kalan sepet örücülüğünü sürdüren Konaçoğlu, inşaat bölgelerini gezerek paketlemede kullanılan plastik atık şeritleri topluyor.

Şeritleri temizledikten sonra boy, şekil ve renklerine göre ayıran Konaçoğlu, çeşitli büyüklüklerde sepetler örüp satıyor. Konaçoğlu satışlardan gelir elde ederken plastik ambalaj şeritlerinin de geri dönüşümünü sağlıyor.

Konaçoğlu, AA muhabirine, baba mesleği sepetleri eskiden fındık dallarından yaptıklarını, bugün ise plastik atıklardan ördüğünü söyledi.

Örmede kullandığı plastik şeritleri inşaatlardan topladıklarını dile getiren Konaçoğlu, "Plastik şeritleri biz topluyoruz ya da arkadaşlarımız toplayıp bize haber veriyor, gidip alıyoruz. El emeğiyle geri dönüşüm yapıp satışa sunuyoruz. Bu mesleği babamızdan öğrendik, devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu işi eskiler yapıyor. Bizden sonra da yapan olmayacak." dedi.

Yaptığı sepetleri pazarlarda ve sosyal medya aracılığıyla sattığını belirten Konaçoğlu, şunları kaydetti:

"Atıklardan sepet yapma işine başlayalı 5 sene oldu. Bazen pazara çıkıyorum. Pazara çıkmadan zaten bu kadar yayılmazdı. Terme, Salıpazarı, Samsun, Tekkekköy gibi pazarlara götürüp satıyoruz. Alan kişiler birbirinden görüp sorunca Ordu, İstanbul gibi illere de sipariş yapmaya başladık. Sabah 6'da dükkanı açıyoruz, siparişimiz varsa gece 10-11'e kadar çalışıyoruz. Kimisi toplu olarak 50-100 tane alıyor. Piknik, kirli, balık sepeti, fındık toplamak, vazo için... Kısaca ihtiyaca göre sepet yapıyoruz. Bir sepet yapımı boyuna göre en az 2 saat sürebiliyor."

Kaynak: AA

Çarşamba, Plastik, Samsun, Miras, Baba, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 60 Yaşındaki Adam Atık Plastik Şeritlerden Sepet Yapıp Satıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
11:47 FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye’yi mi getirildi CHP’li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'yi mi getirildi? CHP'li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı
10:02 İsrail’in Demir Kubbe’si paramparça Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı İsrail'in Demir Kubbe'si paramparça! Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı
22:15 Bakan Tunç’tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir Bakan Tunç'tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir
20:31 293 yıl ceza alan sapık sucu, istismar ettiği çocukların ailelerini suçladı 293 yıl ceza alan sapık sucu, istismar ettiği çocukların ailelerini suçladı
12:01 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti
11:27 Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL’lik banknotlar mı geliyor Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar mı geliyor?
11:26 İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP’ye geçen vekilleri ve Özgür Özel’i topa tuttu İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP'ye geçen vekilleri ve Özgür Özel'i topa tuttu
11:25 Zehra Güneş’in son hali sevenlerini kahretti Zehra Güneş'in son hali sevenlerini kahretti
11:13 Hadise’den çok konuşulacak sözler: Erkeğin maddi gücü önemli Hadise'den çok konuşulacak sözler: Erkeğin maddi gücü önemli
10:47 Hatay’da 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 12:42:34. #1.13#
SON DAKİKA: 60 Yaşındaki Adam Atık Plastik Şeritlerden Sepet Yapıp Satıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement