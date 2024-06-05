60 Yaşındaki Adam Atık Plastik Şeritlerden Sepet Yapıp Satıyor

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Sezai Konaçoğlu, inşaatlardan topladığı atık plastik ambalaj şeritlerinden sepet yapıp satıyor.

Dedesinden babasına, babasından da kendisine miras kalan sepet örücülüğünü sürdüren Konaçoğlu, inşaat bölgelerini gezerek paketlemede kullanılan plastik atık şeritleri topluyor.

Şeritleri temizledikten sonra boy, şekil ve renklerine göre ayıran Konaçoğlu, çeşitli büyüklüklerde sepetler örüp satıyor. Konaçoğlu satışlardan gelir elde ederken plastik ambalaj şeritlerinin de geri dönüşümünü sağlıyor.

Konaçoğlu, AA muhabirine, baba mesleği sepetleri eskiden fındık dallarından yaptıklarını, bugün ise plastik atıklardan ördüğünü söyledi.

Örmede kullandığı plastik şeritleri inşaatlardan topladıklarını dile getiren Konaçoğlu, "Plastik şeritleri biz topluyoruz ya da arkadaşlarımız toplayıp bize haber veriyor, gidip alıyoruz. El emeğiyle geri dönüşüm yapıp satışa sunuyoruz. Bu mesleği babamızdan öğrendik, devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu işi eskiler yapıyor. Bizden sonra da yapan olmayacak." dedi.

Yaptığı sepetleri pazarlarda ve sosyal medya aracılığıyla sattığını belirten Konaçoğlu, şunları kaydetti:

"Atıklardan sepet yapma işine başlayalı 5 sene oldu. Bazen pazara çıkıyorum. Pazara çıkmadan zaten bu kadar yayılmazdı. Terme, Salıpazarı, Samsun, Tekkekköy gibi pazarlara götürüp satıyoruz. Alan kişiler birbirinden görüp sorunca Ordu, İstanbul gibi illere de sipariş yapmaya başladık. Sabah 6'da dükkanı açıyoruz, siparişimiz varsa gece 10-11'e kadar çalışıyoruz. Kimisi toplu olarak 50-100 tane alıyor. Piknik, kirli, balık sepeti, fındık toplamak, vazo için... Kısaca ihtiyaca göre sepet yapıyoruz. Bir sepet yapımı boyuna göre en az 2 saat sürebiliyor."