60 Yıllık Demir Ustalığı: Osman Sivrikaya - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

60 Yıllık Demir Ustalığı: Osman Sivrikaya

Geniş Video İzle

Osman Sivrikaya, 60 yıldır geleneksel yöntemlerle sıcak demir ustalığını sürdürüyor.

06.12.2024 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

60 yıldır demiri döven adamın hikayesi... Sanatını değişen teknolojiye rağmen geleneksel yöntemlerle ayakta tutmaya çalışıyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 6 yaşında başladığı sıcak demir ustalığı işini 60 yıldır sürdüren Osman Sivrikaya, sanatını değişen teknolojiye rağmen geleneksel yöntemlerle ayakta tutmaya çalışarak, tamamen el emeğiyle balta, keski, murç, bıçak, orak ve çapa gibi tarım aletleri üretiyor.

Yeni Sanayi Sitesindeki iş yerinde sıcak demir ustalığı yapan 66 yaşındaki Osman usta, 6 yaşında babasının yanında çıraklığına başladığı mesleği 60 yıldır devam ettiriyor. Sivrikaya, babasından öğrendiği usulle kömür ocağında ısıttığı demiri örs üzerinde döverek balta, keski, murç, bıçak, orak ve çapa gibi tarım aletleri üretiyor.

Üç çocuk ve 6 torun sahibi Sivrikaya, mesleğe başladığı yıllarda yüzlerce demirci ustasının olduğunu ve gözde meslekler arasında olduğu için demircilere yoğun talep olduğunu söyledi. Mesleğinin oldukça zor ve zahmetli olduğunu ve günümüzde çıkar bulunmadığını dile getiren Sivrikaya, "30 yıldır usta olarak bu mesleği devam ettirmeye çalışıyorum. Baba mesleği olduğu için babamın yanında 6 yaşında çırak olarak bu meslekle tanıştım. O dönemlerde çok fazla demirci ustası vardı. Şuan 3-4 kişi kaldı kalmadı. Sıcak demircilik ustalığını bitiyor artık. Ziraat aletleri yapan demirci arkadaşlarımız hala devam ettiriyor. Eskiden el sanatlarına çok önem verilirdi. Tarım aletlerinin bir çoğu demircinin elinden çıkardı. Köylerde de hayvanlara nal çakmak için gidiyorduk. Eskiden tarlalar öküzler ile sürülürdü onların pullukları bizlerden çıkardı. Traktörler çıkınca bizim işlerde çok azaldı" dedi.

"İki oğlum var, çırak yetişmediği için meslek bitiyor"

Günümüzde sıcak demircilik ustalığının halen ayakta durmaya çalıştığını belirten Sivrikaya, mesleğe ilgi olmadığından çırak yetişmediği için bitmeye yüz tutmuş meslekler arasına sıcak demir ustalığının da girdiğini belirtti. İki oğlunun da başka mesleklerde çalıştığını ifade eden Sivrikaya şunları söyledi:

"Şuan esnaflarımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorum. Keski yapıyorum. Murç yapıyorum. İki oğlum var ama sadece bu mesleği ben sürdürmeye çalışıyorum. Sanayide şuan 3-4 demirci kalmadı. Sıcak demirciliğin geçerliliği hiçbir zaman bitmez küçük tarım aletleri olduğu sürece devam eder, ancak biz ustalığın son nesilleriyiz yetişen çıkar olmuyor" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel 60 Yıllık Demir Ustalığı: Osman Sivrikaya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:16 Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi
10:59 Suriye’de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı
10:47 Yenidoğan Çetesi soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi Yenidoğan Çetesi soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi
10:08 Muhalifler, Humus’a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi
09:38 Staj için Antalya’ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz Staj için Antalya'ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz
16:26 2025 Araç Muayene Ücretlerine Rekor Zam 2025 Araç Muayene Ücretlerine Rekor Zam
16:22 Apartmanda sürekli gürültü yapan çifti uyarınca kıyamet koptu Apartmanda sürekli gürültü yapan çifti uyarınca kıyamet koptu
16:18 Altay Bayındır, ezeli rakibe transfer olarak Fenerbahçe’ye para kazandıracak Altay Bayındır, ezeli rakibe transfer olarak Fenerbahçe'ye para kazandıracak
16:03 Fransız ekibi Lyon, küme düşürüldü Fransız ekibi Lyon, küme düşürüldü
16:02 Haftalarca yoğun bakımda kalan Reha Muhtar’ın son hali ortaya çıktı Haftalarca yoğun bakımda kalan Reha Muhtar'ın son hali ortaya çıktı
15:47 Rojin Kabaiş’in babası kızının eşyalarına sarılıp ağladı Rojin Kabaiş'in babası kızının eşyalarına sarılıp ağladı
15:42 TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA’ya şikayet etti TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti
15:35 Hama’daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı Hama'daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı
15:28 Bölgedeki halk, Hama’yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 12:34:34. #1.11#
SON DAKİKA: 60 Yıllık Demir Ustalığı: Osman Sivrikaya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.