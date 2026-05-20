Devlet korumasında yetişen 605 genç kamuya atandı
Devlet korumasında yetişen 605 genç kamuya atandı

20.05.2026 14:30
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın katılımıyla düzenlenen törende, devlet korumasında yetişen 605 genç kamu kurumlarına yerleştirildi. Bakan, 15 bin 660 çocuğa bakım hizmeti sağlandığını, bugüne kadar 66 bin 126 gencin istihdam edildiğini açıkladı.

DEVLET korumasında yetişen 605 kişi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katıldığı törenle kamu kurum ve kuruluşlarına atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlıkta, 'Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'ne katıldı. Bakan Göktaş, hep birlikte gençlerin heyecanını paylaştıklarını ifade ederek, "Her birine başarıdan başarıya koştukları, güzelliklerle karşılaştıkları bir ömür diliyorum. Gençlerimiz, Türkiye'nin geleceğini emanet ettiğimiz en büyük gücümüz. Azimleri, emekleri ve hayalleriyle yarınlarımızı inşa edecek en kıymetli hazinemiz. Bu anlayış, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, gençleri hayatın her alanında destekleyen ve onlara alan açan vizyonunun bir sonucudur. Bu vizyonla ülkemizin üçte birini oluşturan 21 milyonu aşkın çocuğumuzun haklarını koruyan ve ihtiyaçlarını gözeten çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

'15 BİN 660 ÇOCUĞA BAKIM HİZMETİ SAĞLIYORUZ'

Bakan Göktaş, Bakanlık olarak hizmetlerini çocuğun üstün yararını esas alan bir anlayışla sürdürdüklerini belirterek, "Halihazırda 15 bin 660 çocuğumuza çocuk evlerinde yuva sıcaklığında bakım hizmeti sağlıyoruz. Yalnızca barınma ve bakım ihtiyaçlarına odaklanmıyoruz. Yarınlarımızın umut tohumlarını eken evlatlarımızın eğitim hayatlarını da yakından takip ediyoruz. Yalnızca 2025'te, korumamız altında büyüyen 286 çocuğumuz üniversiteye yerleşti. Kültür, sanat ve sporla buluşmalarını destekliyoruz. Bu kapsamda, 57 ilimizdeki Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulüplerimiz aracılığıyla 3 bin 109 lisanslı sporcumuzun gelişimine katkı veriyoruz. 14'ten fazla branştaki 46 çocuğumuz, milli sporcu olarak başarıdan başarıya koşuyor, bizleri gururlandırmaya devam ediyor. 3 bin 768 çocuğumuzun resim, el sanatları, müzik ve tiyatro gibi alanlarda yer almasını sağlıyoruz. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimizle ve eğitimlerimizle gençlerimizi çalışma hayatına hazırlıyoruz. Bu kapsamda, 13-18 yaş aralığındaki çocuklarımız ile kurum bakımından ayrılıp yükseköğrenimine devam eden gençlerimize 'Yaşam becerileri' ile 'Çalışma hayatı ve hukuk' eğitimleri sunuyoruz. Böylelikle 18 bin 745 gencimizin hayata hazırlanmasına ve kariyer planlamasına katkı sağladık" ifadelerini kullandı.

'11 BİN 287 ÇOCUĞUMUZA KARİYER HEDEFİ EĞİTİMİ VERDİK'

Bugüne kadar, 66 bin 126 gencin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edildiğini aktaran Bakan Göktaş, "Yeni görevlerine başlayan gençlerimizin çalışma hayatına uyum sürecini de yakından takip ediyoruz. Bu doğrultuda 6 bin 24 gencimizi, düzenlediğimiz seminerlerde çalışma şartları, hakları ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirdik. 2020'de, çocuklarımızın kariyerlerini desteklemek amacıyla İŞKUR iş birliğinde 'İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitimleri'ni başlattık. Bu kapsamda 11 bin 287 çocuğumuza meslek seçimi, kariyer hedefi ve çalışma hayatına hazırlık konularında eğitim verdik. Öte yandan, korumamız altında bulunan çocuklarımız için mesleki kurslar açılmasını sağladık. Çalışma hayatına donanımlı şekilde hazırlanmalarına destek olduk. Korumamız altında yetişen gençlerimizin özel sektörde çalışmaları halinde, SGK primlerinin tamamını 5 yıl süreyle devlet olarak karşılıyoruz. Bu kapsamda 11 bin 377 iş yerine, 16 bin 570 özel sektör istihdam teşviki sağladık" diye konuştu.

Bakan Göktaş'ın konuşmasının ardından noter huzurunda kura çekilip, devlet korumasından yararlanan 605 kişinin kamu kurum ve kuruluşlarına ataması gerçekleştirildi.

Haber: Ruken KADIOĞLU/ANKARA,

Kaynak: DHA

