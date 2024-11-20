62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Tarihleri Açıklandı

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Altın Portakal'ın 2025'teki buluşma tarihleri açıklandı. Buna göre 62'nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24 Ekim-2 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 61'inci yıl programının ardından gelecek yıl için çalışmalara başladı. Türk ve dünya sinemasının örneklerini seyirciyle buluşturan festival, sağladığı fonlarla film üretimini destekliyor, sektör buluşmalarıyla güncel sorunlara da kalıcı çözümler üretmeyi hedefliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu doğrultuda gelecek yıl buluşma tarihini, 24 Ekim-2 Kasım 2025 olarak açıkladı. Festivalde Antalyalılar ve festival seyircileri hayranı oldukları sinemacılarla söyleşme imkanı bulacak. Ayrıca Antalya Film Forum kapsamında film profesyonelleri fikir alışverişinde bulunarak, projelerini geliştirirken dünyanın dört bir yanından festivale gelen sinemacılar da Türk sinemasını yakından tanıma imkanı bulacak.