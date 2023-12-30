63 Yaşındaki Akademisyen Tamer Tuğrul, Çocukluğundan Beri Tabiatı Resmediyor

Ağrı'da yaşayan ve geçmişte polislik de yapan 63 yaşındaki akademisyen Tamer Tuğrul, çocuk yaşlarda bu yana tabiatın resmini çiziyor.

Çocukluk döneminde keşfettiği resim yeteneğini geliştirmek için Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde aldığı eğitimlerle fırça ve boyayı eline alan Tuğrul, üniversite eğitiminin ardından polis oldu.

Yaklaşık 10 yıl boyunca polislik mesleğini icra ederken resim çizmeyi de bırakmayan Tuğrul, bu alanda akademik kariyer yapmaya karar verdi.

Akademisyenlik için gerekli şartları elde ettikten sonra polisliği bırakıp Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü'nde eğitim vermeye başlayan Tuğrul, yıllardır bu alanda öğrenci yetiştiriyor.

Çocukluğundan bu yana tabiatı resmeden 63 yaşındaki Tuğrul, yaptığı çalışmaları Ağrı Belediyesi Hünerli Eller Çarşısı'ndaki iş yerlerinde sergiliyor.

"Bir dönem 'polis ressam' olarak anılmaya başladım"

Öğretim görevlisi Tamer Tuğrul, AA muhabirine, hayatı boyunca hiçbir zaman resimden kopmadığını söyledi.

İlkokul yıllarından bu yana resim çizdiğini ifade eden Tuğrul, şöyle konuştu:

"Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğünde çalışmaya başladım. O dönem ekonomimiz de düzgün olunca resim yapma eğilimimiz daha çok arttı. 'Polis ressam' olarak anılmaya başlandım. 10 yıl polislik hizmetim oldu. Bursa'da yaklaşık 30 sergi açtım. Gürcistan'da, Nahçıvan'da sergi açtım, akademisyen olmaya başlayınca Dubai'de bildiriler sundum ve faaliyetlerimiz de artmaya başladı."

Tuğrul, yaklaşık 30 yıldır üniversitede öğretim görevliliğine devam ettiğini belirterek, yaptığı resimleri kentte sergilediğini ve ziyaretçiler tarafından beğenildiğini anlattı.

"İnsanı tabiatsız düşünmem"

Resmin yanı sıra heykel ve grafik çalışmaları da yaptığını anlatan Tuğrul, "Çalıştığım illerde daha çok o bölgeyi tanımak maksadıyla çok gezip araştırma yaparım. Güzel gördüğüm alanları da resmederim. Galerime baktığınızda 2 şeyi fark edersiniz. Biri tabiattır, ikincisi de o tabiatın içerisindeki insanlar ve hayvanlardır. Canlıları tabiata bütünleştirerek resmederim. İnsanı da tabiatsız düşünmem. Öğrencilerime bir şeyleri öğretme maksadıyla örnek olsun diye önemli resimlerin röprodüksiyonunu yaparım." diye konuştu.

Atölyesinin bir bölümünü orijinal resimlerle donattığını, diğer bölümünde de röprodüksiyon resimler olduğunu söyleyen Tuğrul, "Daha çok yağlı boya ile resim yaparım. Yağlı boyada da kendime özgü boya üretirim. Boyalarımı kendim yapıyorum. 10 senedir kırtasiyeye gidip boya aldığımı hatırlamam. Resimlere bakınca o renklerin canlılığını ve hamurun doygunluğunu görebilirsiniz. Mezara gidene kadar sanatla meşgul olacağız. Yaptığım resimlerimi saymadım ama binlerce olduğunu söyleyebilirim. Satın almak isteyenler gelip bizden alabiliyor." dedi.