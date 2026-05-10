659 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

10.05.2026 10:29
Ticaret Bakanlığı, gümrük kapılarında ve havalimanında toplam 659 kilo uyuşturucu ele geçirdi.

TİCARET Bakanlığı, Gürbulak, Kapıkule, Kapıköy, İpsala gümrük kapıları ve İstanbul Havalimanı'nda, toplam 659 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen etkin, kararlı ve kesintisiz çalışmalar neticesinde; son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen altı ayrı operasyonda uyuşturucu kaçakçılığına ağır darbe vuruldu. Gerçekleştirilen operasyonlarda; Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 286 kilogram metamfetamin, İstanbul Havalimanı'nda 173 kilogram esrar, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 153 kilogram esrar, Kapıköy Gümrük Kapısı'nda 25 kilogram esrar, İpsala Gümrük Kapısı'nda 22 kilogram esrar olmak üzere toplam 659 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalaması gerçekleştirilen uyuşturucu madde imha edildi" denildi.

Açıklamada ayrıca, şöyle denildi:

"Yüzyılın küresel felaketi olarak değerlendirilen uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar; toplum sağlığının korunması, gençlerimizin bağımlılık tehdidinden uzak tutulması, suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ve kamu düzeninin muhafazası açısından büyük önem taşımaktadır. Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz; gelişmiş risk analiz sistemleri, teknik kontrol altyapısı ve sahadaki etkin operasyon kabiliyetiyle, ülkemizin tüm kara, hava ve sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere, terörizmin finansmanı ve kara para aklama suçlarına kaynak sağlayan her türlü kaçakçılık faaliyetinin önlenmesine yönelik çalışmalarımız aynı kararlılıkla devam etmektedir. Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarımız kapsamında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile koordinasyon içerisinde yürütülen soruşturmalar; Edirne, Saray, Doğubayazıt ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam etmektedir."

Kaynak: DHA

Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 659 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
