664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri İçin Biletler Satışa Çıktı

(EDİRNE) - UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve Edirne Belediyesi'nin organizasyonuyla düzenlenecek 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 5 Temmuz Cumartesi ve 6 Temmuz Pazar günleri için biletleri satışa çıktı. Edirne Belediye Encümeni'nin kararıyla, 4 Temmuz Cuma günü yapılacak güreşler ise ücretsiz olarak izlenebilecek.

Bu yıl 30 Haziran ile 6 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenecek 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında, başpehlivanlık güreşlerinin yapılacağı 4-6 Temmuz günleri Sarayiçi Er Meydanı yine güreşseverleri ağırlayacak.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 5 Temmuz Cumartesi ve 6 Temmuz Pazar günleri için biletler Biletix üzerinden satışa sunuldu.

Edirne Belediye Encümeni'nin kararıyla, 4 Temmuz Cuma günü yapılacak güreşler ise ücretsiz izlenebilecek. Güreşseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen organizasyonda, Türkiye'nin dört bir yanından pehlivanlar kıyasıya mücadele edecek.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, kültürel mirasa sahip çıkmak ve Kırkpınar coşkusunu daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğü belirterek, şunları söyledi:

"Kırkpınar, sadece pehlivanların kol bağladığı bir Er Meydanı değil; atalarımızdan bize kalan bir kültürün, bir duruşun, bir ruhun adıdır. Bu yıl da Sarayiçi'nde yine aynı heyecanla, aynı inançla bir araya geleceğiz. Türkiye'nin dört bir yanından gelecek misafirlerimizi, vatandaşlarımızı ve güreşseverleri şehrimizin kalbinde, Kırkpınar'ın gölgesinde ağırlamaktan onur duyacağız. Tüm pehlivanlara yürekten başarılar diliyor; güreşseverlerimizi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'mizin gerçekleştirileceği Er Meydanı'na davet ediyorum."