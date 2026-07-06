665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Erkan Taş Oldu - Son Dakika
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665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Erkan Taş Oldu

06.07.2026 00:03  Güncelleme: 00:54
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Edirne'de düzenlenen 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık finalinde Erkan Taş, Feyzullah Aktürk'ü yenerek altın kemerin sahibi oldu. Finali Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ve Fatih Erbakan da izledi.

(EDİRNE) - 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık finalinde Feyzullah Aktürk'ü mağlup eden Erkan Taş altın kemerin sahibi oldu. Müsabakayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da izledi.

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık yarı final müsabakalarında Mustafa Taş ile Feyzullah Aktürk ve Seçkin Duman ile Erkan Taş karşı karşıya geldi.

Yarı finalde rakibi Seçkin Duman'ı yenen Erkan Taş ile Mustafa Taş'ı mağlup eden Feyzullah Aktürk finale yükseldi.

Başpehlivanlık finalinde Erkan Taş ile Feyzullah Aktürk karşı karşıya geldi. 30 dakikalık normal sürede sonuç alınamayınca iki güreşçi, puanlama bölümüne kaldı. Erkan Taş, rakibi Feyzullah Aktürk'ü mağlup ederek müsabakayı kazandı.

Geçen yılın finalisti Feyzullah Aktürk'ü yenen Erkan Taş, 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. Taş, altın kemerin yanı sıra Edirne Belediyesi tarafından verilen 1 milyon 655 bin liralık para ödülünün de sahibi oldu.

Müsabakayı izleyenler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da yer aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Erkan Taş Oldu - Son Dakika

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