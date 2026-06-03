Kırkpınar Yağlı Güreşleri İçin Akreditasyon Süreci Başlıyor

(EDİRNE)- Edirne Belediyesi ev sahipliğinde 3-5 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri için akreditasyon başvuruları, 5 Haziran'da başlayacak, 19 Haziran'da sona erecek. Edirne Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde basın mensupları ve fotoğraf sanatçıları için akreditasyon süreci başlıyor. Hem çekim yapan medya mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmak hem de pehlivanlar ile izleyiciler için daha düzenli ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla akreditasyon başvuruları belirli kriterler ve kontenjanlar doğrultusunda değerlendirilecek. Akreditasyon başvuruları, 19 Haziran 2026 Cuma günü mesai bitiminde sona erecek. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacak. ULUSAL BASIN AKREDİTASYONU TYSD TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde görev yapacak ulusal basın mensuplarının akreditasyon işlemleri, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) tarafından yürütülecek. Organizasyonu takip etmek isteyen basın mensupları başvurularını [email protected] adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Fotoğraf sanatçılarına yönelik saha giriş kartları ise Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından belirlenecek sınırlı sayıdaki katılımcıya verilecek. Edirne'de görev yapan ulusal ajans temsilcileri ile yerel basın mensupları başvurularını ise bireysel olarak Edirne Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne yapmaları gerekecek. Yabancı basın mensupları ise akreditasyon başvurularını [email protected] adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Belirtilen başvuru kanalları dışında yapılan bireysel saha giriş kartı talepleri kabul edilmeyecek.

"BU HEYECANI HEP BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ"

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'nde yer alan ve dünyanın en eski spor organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bu yıl 665. kez güreşseverlerle buluşacağını belirten Belediye Başkanı Filiz Gencan, "Kırkpınar yalnızca bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda yüzyıllardır yaşatılan önemli bir kültürel miras. 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde tüm basın mensuplarımızı ve fotoğraf sanatçılarımızı Edirne'de ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Bu büyük organizasyonun en doğru şekilde kamuoyuna aktarılmasında basınımızın katkısı son derece kıymetlidir. Akreditasyon sürecinin düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gerekli tüm hazırlıkları tamamladık. Kırkpınar heyecanını bu tarihi atmosferde hep birlikte yaşayacağız" diye konuştu.