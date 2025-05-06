68 Kuşağının Önderleri Üç Fidan 53. Yılında Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

68 Kuşağının Önderleri Üç Fidan 53. Yılında Anıldı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idamlarının 53. yılında anıldı. Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, 'Onların hayalini kurduğu bağımsız Türkiye için mücadeleye devam edeceğiz' dedi.

06.05.2025 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- 68 kuşağının önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idamlarının 53. yılında Gaziemir'de anıldı. Belediye Başkanı Ünal Işık, "İyi ki üç Fidan'ın yoldaşıyız. Eşit, adil, sömürüsüz ve bağımsız bir Türkiye hayali kuran Deniz'in, Yusuf'un ve Hüseyin'in hayallerini gerçekleştirmek en büyük görevimizdir" dedi

Gaziemir Belediyesi'nin Üç Fidan Parkı'nda düzenlediği etkinlikte Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edildikleri saat olan 05.30'da anıldı. Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık'ın ev sahipliğinde düzenlenen anma etkinliğine CHP PM Üyesi ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan, il ve ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve yurttaşlar katıldı.

Anma töreninde konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, "Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, bu toprakların çocuklarına umut olmak, karanlığa inat bir meşale yakmak için genç yaşlarında canlarını ortaya koydular. Başı dik bir şekilde yürüdüler darağacına. Onlar eşit, adil, sömürüsüz ve bağımsız bir Türkiye hayal ettiler. Bilirlerdi ki bu yol uzun, meşakkatli ve dikenli… Ama hiçbir zaman vazgeçmediler. Umudu büyütmenin, karanlığa meydan okumanın ve direnişi kuşaktan kuşağa aktarmanın adı oldular. Aradan tam 53 yıl geçti. Ama ne isimleri unutuldu ne de yaktıkları o meşale söndü. O meşale hala bu ülkenin dört bir yanında, özgürlük isteyen, eşitlik isteyen, adalet isteyen yüreklerin mücadelesini aydınlatmaya devam ediyor" dedi.

"İyi ki üç Fidan'ın yoldaşıyız"

"Onlar hiç bir zaman aramızdan ayrılmadılar. On binlerce Deniz, Hüseyin ve Yusuf doğdu bu topraklarda" diyen Başkan Ünal Işık, "Bugün bizlere düşen, onların hayalini kurduğu tam bağımsız, demokratik Türkiye için mücadeleyi aynı inanç ve kararlılıkla sürdürmektir. Üç Fidan'ın cesaretini ve kararlılığını yüreğimizde taşıyıp, onların izini geleceğe taşımaktır. İyi ki üç Fidan'ın yoldaşıyız, iyi ki onların izinden gidiyoruz. Biz unutmadık, asla unutmayacağız. Çünkü biz hatırlamanın da bir direniş olduğuna inanıyoruz. Yaşasın Deniz, Yusuf, Hüseyin. Yaşasın tam bağımsız Türkiye" diye konuştu.

Aslanoğlu: "Özgür'ler, Deniz'ler, Mahir'ler, Ulaş'lar bugün meclisteler"

"Denizleri idam ettirerek unutturacaklarını sananlar görmeliler ki İzmir'de, Türkiye'nin her yerinde her geçen gün da iyi anlıyoruz, daha çok özlüyoruz onları" sözleriyle konuşmasına başlayan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, şunları söyledi:

"Ülkeyi karanlığa boğmak isteyenler, tam bağımsız Türkiye şiarıyla yola çıkan gençlerimizin hayatlarına son vererek, bu mücadeleyi yok edeceklerini düşündüler. Oysa Özgür'ler, Deniz'ler, Mahir'ler, Ulaş'lar bugün meclisteler, mücadeledeler. Acıyı bal eyleyenler her zaman haykırdılar; Bir gider, bin geliriz. Bizi vurmak kurtuluş mu? Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Üç Fidan'ın anıları yolumuza ışık tutsun."

Tanal: "Tam bağımsız Türkiye mücadelemiz sürüyor"

Üç Fidan anma etkinliğinde yaptığı konuşmada Türkiye'nin o günkü koşulları ile bugünü karşılaştıran CHP Parti Meclisi Üyesi ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "O gün yapılan yargılamalarla bugünkü yargılamalara baktıımızda bire bir benzerlik var. O dönemde sendikalar, öğrenciler baskı altındaydı, bugün de baskı altında. O gün otoriter bir rejime doğru gidiliyordu, bugün de öyle. O dönem Anayasa, ceza hukuku uygulanmıyordu bugün de uygulanmıyor. O gün, üç oradan üç buradan denilerek intikam uygulanıyordu. Bugün de aynısı uygulanıyor. O gün nasıl rakipler ortadan kaldırıldıysa, bugün de Silivri zindanında yatan Ekrem İmamoğlu'na aynısı uygulanıyor. Bu topraklarda biz halen demokrasiyi, adaleti, hukuk devletini içselleştiremedik. Denizler, Hüseyinler, Yusuflar, Ulaşlar, İbrahimler'in tankı, topu, askeri yoktu. Onların cezası idam değildi, olmamalıydı. Onlara terörist dediler. Ama bu ülkede demokrasi, eşitlik, özgürlük, adalet istemek teröristlik değildir. Siz tam bağımsız Türkiye isteyen, adalet, eşitlik, insanca bir yaşam isteyen terörist gördünüz mü? Üç Fidan idam sehpasına giderken 'Yaşasın Tam bağımsız Türkiye' dedi. Bugün de bu şiar devam ediyor. Artık çürüyen bu sistemin değişmesi lazım. Bize çok görev düşüyor ve bu yüzden çok çalışmamız gerekiyor. Başka yolumuz yok. Kahrolsun istibdat, yaşasın Cumhuriyet" diye konuştu.

Anma etkinliği, konuşmaların ardından katılımcıların Üç Fidan Anıtı'na karanfil bırakmasıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA

Hüseyin İnan, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Ünal Işık, Politika, Gaziemir, Türkiye, Güncel, Hukuk, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel 68 Kuşağının Önderleri Üç Fidan 53. Yılında Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı
Seviyeyi arşa çıkardı Genç adamdan sevgilisine unutulmaz evlilik teklifi Seviyeyi arşa çıkardı! Genç adamdan sevgilisine unutulmaz evlilik teklifi
EuroLeague devi, Guduric’i istiyor: Hayalimiz onu transfer etmek EuroLeague devi, Guduric'i istiyor: Hayalimiz onu transfer etmek
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten çarpıcı çıkış Terörsüz Türkiye için günler sayılıyor AK Parti Sözcüsü Çelik'ten çarpıcı çıkış! Terörsüz Türkiye için günler sayılıyor
Önce ateş açtılar, sonra darp edip kaçtılar Önce ateş açtılar, sonra darp edip kaçtılar
Trump’ın ’yabancı filmlere vergi’ kararı sonrası Hollywood hisseleri sert düşüş yaşadı Trump'ın 'yabancı filmlere vergi' kararı sonrası Hollywood hisseleri sert düşüş yaşadı
Mourinho’ya Rusya’dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti Mourinho'ya Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti
Tanju Özcan: CHP bile iktidara gelebilir ama Ali Koç varken Fenerbahçe şampiyon olamaz Tanju Özcan: CHP bile iktidara gelebilir ama Ali Koç varken Fenerbahçe şampiyon olamaz
Saldırganı en iyi tanıyanlardan birisi: Bu yaratığı kim saldı dışarı Saldırganı en iyi tanıyanlardan birisi: Bu yaratığı kim saldı dışarı?
Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay'dan tartışma yaratacak karar
Üsküdar Belediyesi’nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 16:10:47. #7.12#
SON DAKİKA: 68 Kuşağının Önderleri Üç Fidan 53. Yılında Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.