69 ilde kaçakçılık operasyonunda 494 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 18'i tutuklandı - Son Dakika
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69 ilde kaçakçılık operasyonunda 494 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 18'i tutuklandı

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69 ilde kaçakçılık operasyonunda 494 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 18\'i tutuklandı
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İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde 69 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 494 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Operasyonlarda ele geçirilen sahte ve kaçak ürünlerle ilgili 18 şüpheli tutuklandı, 29 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 69 ilde kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 494 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 18'inin tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda 494 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlar sonucunda; 9 bin 315 litre akaryakıt, 246 bin 379 paket sigara, 18 bin 94 litre alkollü içki, 9 milyon 84 bin 170 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Şüphelilerden 18'i çıkarıldığı hakimliklerce tutuklandı, 29'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Açıklamada ayrıca, "Sahte ve kaçak ürünlerle vatandaşlarımızın sağlığını hiçe sayan merdiven altı odaklara, haksız kazanç peşindeki kaçakçılık şebekelerine asla geçit vermiyoruz. Ülkemizin dört bir yanında operasyonlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, KOM Başkanlığımızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA
Emniyet Genel Müdürlüğüİçişleri BakanlığıKaçakçılık3. SayfaGüncelSon Dakika

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